»Jetzt kann jeder hinter die Maske schauen«

Christian Mang Auch nach dem Dokumentenleak bleibt die Frage: Wieviel Staat steckte im NSU? Demo anlässlich des fünften Jahrestages der NSU-Selbstenttarnung (Berlin, 4.11.2022)

Die sogenannten NSU-Akten des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, LfV, die zunächst für 120, dann für 30 Jahre geheim bleiben sollten, wurden vergangene Woche vom »ZDF-Magazin Royale« und der Initiative »Frag den Staat« veröffentlicht. Sind durch diesen Leak relevante Fakten an die Öffentlichkeit gelangt?

Zumindest zeigt sich nun das kolossale Versagen des LfV in bezug auf dessen Quellenauswertung und Analysefähigkeit. Trotz mehr als 950 Hinweisen auf Waffen und Sprengstoff bei Neonazis war der Geheimdienst offenbar nicht fähig, ein Lagebild und eine Gefährdungseinschätzung zu erstellen, um so die Strafverfolgungsbehörden in die Lage zu versetzen, das rechte Treiben in Hessen zu unterbinden. Schlaflose Nächte bereitet mir, dass das LfV diverse V-Leute in der Neonaziszene plaziert hat und deren Aktivitäten sogar noch zum Teil mit Spitzellöhnen finanziert, aber außerstande ist, daraus gewonnene Erkenntnisse in Handeln umzusetzen.

Von den Inhalten des Berichts wurden Sie nicht überrascht?

Es existierten ja regelrechte Mythen darüber, was alles darin stehen könnte: Enttarnung hessischer V-Leute, Hintergründe zum Geheimdienstmann Andreas Temme, eine Beteiligung am Mord an Halit Yozgat in Kassel 2006. Doch der Auftrag zu dem nun veröffentlichten Dokument war lediglich eine Zusammenstellung von Unterlagen, die das LfV 2012 mit Bezug auf Waffen und Sprengstoff sowie bezüglich Neonazis und speziell des NSU führte.

Also machte die Behörde für parlamentarische Kreise nur von ihr selbst ausgewählte Daten aus ihren Akten öffentlich – soweit diese nicht schon geschreddert waren?

Wir recherchieren gerade, ob das LfV den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke überhaupt vollständig informiert hat. Eine dem Bericht zu entnehmende Neuigkeit: Das Amt war nicht nur auf dem rechten Auge blind, sondern sah offenbar sogar aktiv weg. Weshalb informierte der Dienst die Strafverfolgungsbehörden nicht, als man erfuhr, dass Neonazis Waffen in einen Kofferraum laden? Erschreckend ist, dass die »schwarz-grüne« Landesregierung Hessens kolportierte, mit der immerhin von 130.000 Leuten in einer Petition geforderten Veröffentlichung wäre das Staatswohl gefährdet worden. Unserer Meinung nach ist nur das Ansehen des Verfassungsschutzes gefährdet. Denn jetzt kann jeder hinter die Maske schauen.

Das LfV erstatte Anzeige gegen Unbekannt, die sich allerdings nur auf die Weitergabe, nicht die Veröffentlichung der Dokumente bezieht. Was soll damit erreicht werden?

Ein Strafantrag kann sich nur gegen Menschen richten, die den als vertraulich eingestuften Bericht weitergaben. Die Veröffentlichung scheint durch das Presserecht gedeckt, seit das Verfassungsgericht 2007 mit dem »Cicero-Urteil« eine weite Auslegung festgeschrieben hat. Der Verfassungsschutz lebt von seinem Mythos als Geheimdienst. Kann er die Geheimhaltung nicht sicherstellen, wird er künftig keine vertraulichen Informationen mehr erhalten. Der Dienst hätte freilich proaktiv mit der Veröffentlichung der Akten mit geschwärzten Namen und Details vorgreifen können. Eine ungeschwärzte Fassung konnten wir als Parlamentarier übrigens im »Geheimschutzraum« einsehen, durften aber keine Notizen davon machen.

Sie plädieren dafür, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Mit welchen Argumenten?

Der Geheimdienst kommt seiner Kernaufgabe als Frühwarnsystem für antidemokratische Bestrebungen in keiner Form nach. Nach der Selbstenttarnung des NSU wurde behauptet: Alles werde besser. Nach dem Mord an Lübcke 2019 ist aber festzustellen, dass dieselben Strukturen bis heute fortbestehen. Zivilgesellschaftliche Gruppen, die Aufklärung gegen rechte Bestrebungen in diesem Land betreiben, haben vielfach bewiesen, dass sie es besser können. Sie müssen gestärkt werden. Zum Beispiel erhalten wir Informationen, mit denen wir die Landesregierung im Untersuchungsausschuss konfrontieren, vom Antifarecherchenetzwerk: etwa, dass die Lübcke-Mörder nach der Tat weiterhin politisch aktiv waren. Wir fordern zudem, alle Daten im Zusammenhang mit dem NSU bundesweit in einem Zentrum für Analyse und Dokumentation zusammenzutragen.