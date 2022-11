Blockierter Starkverkehr

imago images/Stefan Zeitz Briefe austragen, Pakete abliefern: Für Beschäftigte eine mies bezahlte Tretmühle (Berlin, 3.6.2021)

Weihnachtsgeschäft, »Black Friday« und »Cyber Monday« – ab November beginnt für die Deutsche Post die ertragreichste Zeit des Jahres. Der profitable sogenannte Starkverkehr gehört zur Normalität des Branchenprimus. 2021 wurden zum Höhepunkt elf Millionen Sendungen täglich gezählt. Ein ähnliches Ausmaß prognostiziert die Deutsche Post auch für dieses Jahr. Und wie jedes Jahr steht das Unternehmen vor dem Problem, die enormen Spitzen im Sendungsaufkommen zu bewältigen.

Dabei setzt man zum einen auf flexible Mehrarbeit von Stammkräften. Im Gespräch mit jW verweisen zwei Mitglieder der Verdi-Betriebsgruppe der Niederlassung Brief 2 auf eine entsprechende Betriebsvereinbarung für diese eine von drei Niederlassungen in Berlin und Umland. Bis zu drei Stunden pro Woche Mehrarbeit würden damit ermöglicht. »Die Betriebsgruppe und der Betriebsrat haben hier eine Reihe positiver Vereinbarungen mit den Betriebsverantwortlichen getroffen.« Mit dem zusätzlichen Einsatz von Leiharbeitern zeigt sich die Betriebsgruppe zufrieden. In der Summe ergäbe sich eine spürbare Entlastung der Kollegen. Als Problem nimmt man im brandenburgischen Hennigsdorf, wo sich die Betriebsgruppe trifft, eher die Umstände wahr. »Der durch die Pandemie herausfordernd hohe Krankenstand sorgt mit dem gesamtgesellschaftlichen Personalmangel für eine spannungsgeladene Situation« und das sei das außergewöhnlich Neue der gegenwärtigen Lage.

Das sieht auch Benita Unger so. Ebenfalls für Verdi überblickt sie als Fachbereichsleiterin alle drei Niederlassungen der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg. Unger erzählt auch, dass der Konzern für gewöhnlich versuche, die Auftragsspitzen mittels für diesen Zweck befristeten Neueinstellungen abzuarbeiten. Diese Strategie stoße jedoch aufgrund des allgemeinen Arbeitskräftemangels an seine Grenzen. »Es ist schwieriger geworden, Personal für nur ein paar Monate zu finden.« Und auf noch einen Punkt weist Unger hin. Die dünne Personaldecke sei hausgemacht: »Jahrelang hat der Konzern das Teilzeit- und Befristungsgesetz schamlos ausgenutzt.« Die Deutsche Post hätte zwar in letzter Zeit aus der Not heraus gegengesteuert, doch die heutige Unterdeckung sei immer noch Folge einer lange falsch geführten Personalpolitik. Das ehemals staatliche Unternehmen setze das Gesetz durchaus aggressiv um. Nach Medienberichten und breiter Kritik verteidigte 2018 der noch heute tätige Personalvorstand Thomas Ogilvie die Praxis des generellen Ausreizens von Befristungen. Festverträge gäbe es nur für diejenigen, deren Krankheitskonto – nach einem Bewährungszeitraum von zwei Jahren – 20 Tage nicht überschreite. »Diese Praxis wirkt heute noch nach«, so Unger.

Gerade in unsicheren Zeiten ist ein befristeter Arbeitsvertrag für Beschäftigte wenig attraktiv. Erst in diesem Jahr hätten einige Niederlassungen die befristeten Verträge aus dem letzten Starkverkehr auslaufen lassen. Noch immer beträgt die Befristungsquote bei der Deutschen Post 17,8 Prozent gegenüber einer bundesweiten Quote von 7,8 Prozent. Und auch bei den Löhnen hat sich bis auf ein paar Einmalzahlungen seit dem ersten Coronajahr 2020 nichts getan. Dies ist dem langen Tarifvertrag geschuldet, den Verdi damals mit einer Lohnerhöhung von fünf Prozent abgeschlossen hatte. Die Verbraucherpreise sind seitdem laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes um 16 Prozent gestiegen. Die Reallöhne der Beschäftigten der Deutschen Post sind seit dem Tarifabschluss also erheblich gesunken. Die ab Januar 2023 anstehenden Tarifverhandlungen müssten deutlich zweistellige Erhöhungen zum Ergebnis haben, will Verdi nicht nur die vergangenen, sondern auch die sich abzeichnenden Preissteigerungen einfangen. Auch Befristungen ließen sich tarifvertraglich ausschließen oder begrenzen. Der Krisengewinner Deutsche Post könnte sich beides nicht nur locker leisten. Damit ließe sich auch das hausgemachte »Rekrutierungsproblem« lösen.