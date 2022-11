Zum Terroristen gestempelt

Nick Brauns Repression gegen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten auch unter der Ampelregierung (Berlin, 14.5.2022)

Aus Sicht der Bundesanwaltschaft ist Ali. E. ein Terrorist. Gegen den 71jährigen Kurden wird seit Dienstag vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b verhandelt. Im Falle einer Verurteilung in dem mit über 40 Prozessterminen bis Juli 2023 terminierten Verfahren droht E., der sich seit März in Untersuchungshaft befindet, eine mehrjährige Haftstrafe. Ihm wird vorgeworfen, seit September 2011 als hauptamtlicher Kader der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, als »Gebietsverantwortlicher« etwa in Frankfurt am Main, München und Stuttgart tätig gewesen zu sein.

Offenbar hätten die Strafverfolgungsbehörden über einen so langen Zeitraum von rund zehn Jahren Hinweise auf eine angeblich »terroristische« Betätigung E.s gehabt, weist Monika Morres vom Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland – Azadi am Mittwoch gegenüber jW auf die Widersprüchlichkeit des Verfahrens hin. Doch die Behörden hätten den Kurden gewähren lassen, um ihn dann wegen dieser unter ihren Augen erfolgten Aktivitäten wegzusperren und anzuklagen. Vorgeworfen wird E. die Organisation von Demonstrationen, Veranstaltungen und Schulungen sowie die Verwaltung von Spendengeldern. Solche an sich legalen und normalen Aktivitäten werden als terroristische Tat gewertet, wenn sie im Namen einer von der Bundesregierung als terroristisch deklarierten Vereinigung erfolgen. Dass es sich bei der PKK um eine solche handelt, ergibt sich für die Bundesregierung primär aus außenpolitischer Rücksichtnahme gegenüber der NATO-Partnerin Türkei.

Vor Oberlandesgerichten in München, Stuttgart und Frankfurt am Main laufen derzeit vier weitere Terrorismusprozesse gegen der PKK-Kadertätigkeit angeklagte Kurden. Zudem wurde am 24. Oktober die 27jährige Hafrah E. auf der Rückreise vom nordsyrischen Autonomiegebiet Rojava nach Deutschland aufgrund eines vom OLG Koblenz erlassenen Europäischen Haftbefehls am Brüsseler Flughafen festgenommen. Die deutsche Justiz verdächtigt die im Saarland geborene Kurdin mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sich nun in Auslieferungshaft befindet, der Kadertätigkeit für eine PKK-Jugendorganisation.

Unterdessen zeichnet sich eine erneute Verschärfung der Repression gegen Unterstützer der kurdischen Befreiungsbewegung in Deutschland ab. So fanden bereits am 18. Oktober auf Beschluss eines Ermittlungsrichters beim Oberlandesgericht (OLG) Koblenz Polizeirazzien im Kurdischen Gesellschaftszentrum Saarbrücken sowie vier Privatwohnungen im Saarland statt. Der Vorwurf gegen vier Kurden lautete auch hier auf PKK-Mitgliedschaft oder Unterstützung.

Bislang wurde die Keule des Terrorparagraphen 129 b vornehmlich gegen angeblich hochrangige PKK-Kader wie Gebiets-, Regional- oder Deutschlandverantwortliche geschwungen. Eine Generalverfolgungsermächtigung zur Anwendung dieses Paragraphen gegen diesen engen Personenkreis liegt von seiten des Bundesjustizministeriums seit 2011 vor. Die Verfahren gegen die vier Aktivisten im Saarland erfolgt allerdings auf Grundlage von Einzelermächtigungen. Zudem werden ihnen lediglich Funktionen auf unterer Ebene der PKK-Hierarchie vorgeworfen. Tätigkeiten in diesem Rahmen wurden bislang als Verstöße gegen das seit 1993 bestehende Betätigungsverbot gegen die PKK verfolgt und mit Geldstrafen geahndet, soweit es nicht zu Verfahrenseinstellungen kam.

Dass Aktivitäten, die gestern noch als Verstöße gegen das Vereinsgesetz galten, nun als »terroristisch« verfolgt werden, ziele darauf, »die Menschen auf allen Ebenen der Struktur zu verunsichern, einzuschüchtern und davon abzuhalten, sich politisch zu betätigten«, sieht Monika Morres eine »Methode der Nadelstiche«. Die Azadi-Mitarbeiterin vermutet, dass die verschärfte Strafverfolgung auf den Besuch von Generalbundesanwalt Peter Frank im Juli beim türkischen Generalstaatsanwalt in Ankara zurückgeht. »Die Ampel mit den Grünen tritt bei der Verfolgung der Kurden lückenlos in die Fußstapfen ihrer Vorgängerregierungen«, beklagte Morres gegenüber jW.