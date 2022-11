Kriegsziele sortieren

Hintergrund: Ausfuhr geht weiter

Russland ist in das am Wochenende aufgekündigte Abkommen zur Sicherung des Getreideexports aus der Ukraine zurückgekehrt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit. Zuvor habe die Ukraine schriftliche Garantien gegeben, dass sie die Leerfahrten der Schiffe nach Odessa nicht zu militärischen Transporten nutzen werde, so der Sprecher.

Das Moskauer Einlenken kam offenbar unter Vermittlung der Türkei zustande. Deren Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch, die Getreidetransporte sollten noch am selben Tag wieder aufgenommen werden. Ob sie tatsächlich einige Tage unterbrochen waren, ist unklar. Anfang der Woche hatte die Ukraine noch das Auslaufen von etwa 15 Getreidefrachtern trotz des russischen Ausstiegs aus dem Abkommen gemeldet.

Nach den Worten Erdogans soll »ein Großteil« der Weizenexporte ärmeren Ländern des globalen Südens zugute kommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuletzt eingeräumt, dass von den bisherigen Exporten 60 Prozent in diese Länder gegangen seien – 40 Prozent also nicht. Das bestätigt indirekt russische Vorwürfe, dass ein erheblicher Teil der unter dem Abkommen garantierten Exporte zum Beispiel von der EU aufgekauft worden sei. Entsprechende Meldungen hatte es auch aus Polen gegeben. Hier beschwerten sich Bauernorganisationen zum Ende der Erntekampagne dieses Jahres, dass die Landwirte ihr Getreide nicht kostendeckend loswürden, weil die Speicher mit auf dem Landweg exportiertem ukrainischem Weizen voll seien. Der sei entgegen der politischen Absichten nicht zum Reexport über die polnischen Häfen gelangt, sondern drücke im Lande die Ankaufspreise.

Was die schriftlichen Garantien der Ukraine zum ausschließlich zivilen Charakter des maritimen Korridors angeht, so stellt sich die Frage, was sie in der Praxis wert sind. Die gefundene Lösung erlaubt aber Moskau, ohne Gesichtsverlust aus einer Situation herauszukommen, die politisch äußerst unangenehm hätte werden können. Denn Russland stellt sich international als Land dar, das bemüht ist, einer vor allem im globalen Süden spürbaren weltweiten Nahrungsmittelkrise entgegenzuwirken. Unter anderem auch durch den Export eigener Agrarrohstoffe und Düngemittel. Ob Moskau auch in diesem Punkt Garantien erlangen konnte, geht aus den vorliegenden Meldungen nicht hervor. Eigentlich aber geht es Russland in dem ganzen Streit um die Durchbrechung der Sanktionen etwa gegen Versicherer russischer Agrarexporte; die ukrainische Ausfuhr bildet nur die Oberfläche des Konflikts. (rl)