Kai Pfaffenbach/REUTERS Versorgung eines Covidpatienten auf der Intensivstation des Klinikums Darmstadt (12.12.2021)

So wird Selbstverständliches einmal mehr als Wohltat verkauft: Es werde kein Krankenhaus vom Netz gehen, weil Energie fehlt, erklärte Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch in Berlin. Der Bundesgesundheitsminister hatte am Abend zuvor Milliardenhilfen für die Kliniken angekündigt. Diese sollen nun »sehr schnell« kommen. Über das Thema berieten am Mittwochnachmittag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder bei ihrem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Eine Beschlussvorlage für die Beratungen enthielt eine Härtefallregelung »für Bereiche, in denen trotz der Strom- und Gaspreisbremse finanzielle Belastungen bestehen, die von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können«. Dafür sind insgesamt zwölf Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen, bis zu acht Milliarden davon für Krankenhäuser, Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen. Lauterbach kündigte eine Verordnung seines Hauses an, um die in Rede stehenden zusätzlichen acht Milliarden Euro für Kliniken und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zeigte sich am Mittwoch erleichtert. Nun müsse alles getan werden, damit die zugesagten Finanzmittel schnellstmöglich bei den Kliniken ankommen, erklärte Gerald Gaß. Der DKG-Präsident forderte, dass »spätestens im Januar Geld fließt und die Liquiditätsengpässe der Krankenhäuser reduziert werden«. Aktuell müssten zahlreiche Krankenhäuser Überbrückungskredite in Anspruch nehmen, um Löhne und Gehälter sowie Rechnungen fristgerecht bezahlen zu können.

Was die Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten betrifft, sind die Finanzierungsangebote des Bundes an die Länder geringer als »objektiv notwendig«, wie NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch erklärte. Die Bundesregierung bietet Ländern und Kommunen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 4,25 Milliarden Euro an.

»Wir erleben aktuell eine Unterbringungskrise bei der Flüchtlingsaufnahme«, hatte Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl, vor der Bund-Länder-Runde gewarnt. Die zuständigen Stellen müssten »in die Lage versetzt werden, dass sie schnell menschenwürdige Wohneinheiten« schaffen.