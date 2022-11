ZDF/Kobalt Geflüchtete im Wartezimmer einer mobilen Lkw-Praxis – »Re: Frauen auf der Flucht«

Re: Frauen auf der Flucht

Zwischen Hoffnung und Gewalt

Auch davor und danach, aber besonders massiv während der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 schrie das rechte Lager von den »Rapefugees«, und auf den Covern von Rechtsaußenpostillen waren stets männliche Geflüchtete abgebildet. Man gab sich frauenfreundlich, denn die wolle man sich nicht wegnehmen lassen. Huguette Gitoka flüchtete in diesem Jahr mit ihren drei Kindern aus dem Kongo nach Griechenland. Der Feminismus der Rassisten machte vor ihr genauso halt, wie vor allen Frauen und Mädchen, die ungefähr die Hälfte der Flüchtenden der Welt ausmachen. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Planet ohne Affen

»Lass’ die Affen ausm Zoo!« – Die Forderung von Rapper Haftbefehl aus dem Großstadtdschungel mag sich für die felllosen Nachfahren der Primaten aussprechen, hier wird aber Tacheles über den weltweiten Affenhandel geredet. Aus dem Kongo oder aus Thailand geraten die Bonobos illegal in private Hände oder Zoos, die sich mit ihnen schmücken wollen. Da gerät auch mal »Doc Antle«, den man in der Netflix-Serie »Tiger King« (2020) so schön kauzig fand, in die Bredouille, wenn er erklären muss, woher er seine Äffchen hat. D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

Mafiakolonie Ostdeutschland

Der blinde Fleck der ­deutschen Einheit

Erst kommt die große, dann die kleine Mafia. Die Treuhand wischte weg, was als Volkseigentum aufgebaut wurde, der bundesdeutsche Staat liquidierte die Sicherheiten, die der Sozialismus garantierte. In die gerissenen Lücken stießen italienischstämmige Geldwäscher. Danke, Helmut! D 2021.

MDR, 20.45 Uhr

Trumps langer Schatten

Man hat sich ja unter Liberalen darauf geeinigt, dass er dumm und orange ist und daher nicht zählt. Aber Donald Trump ist weiterhin eine Option der liberalen USA, und er will wieder ins Weiße Haus einziehen. Anhänger, die versuchen, ihm den Weg notfalls auch durch das Kapitol durchzuschlagen, hat er ja. USA 2022.

ZDF, 22.15 Uhr

Wo ist die Familie Blach? Eine unbequeme Suche

Heilgeiststraße 89 in Stralsund, ein barockes Giebelhaus, aus dem die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner von den deutschen Faschisten herausgerissen, in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet wurden. Die Stralsunder Cellistin Friederike Fechner recherchiert, was sich ereignet hat und worüber niemand so richtig reden will. Auf der Suche nach Überlebenden und Nachfahren reist sie in die USA. D 2022.

ARD, 23.20 Uhr