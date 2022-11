Rotlicht: Realismus

Cola Images/imago Realismus gegen die eigenen Klassensympathien: Honoré de Balzac (1799–1850)

Mit Begriffen verhält es sich wie mit den Taschen von Peter Munk. Je vollgestopfter, desto leerer werden sie. Wo sich alles und nichts denken lässt, denkt man in der Regel auch alles und nichts. Also nichts. Und die Worthülse Realismus ist zum Platzen vollgestopft.

Aufs Allergröbste heruntergebracht lassen sich drei Bedeutungen des Begriffs trennen: ein allgemeines Anerkennen der Realität (Alltagshaltung); ein theoretisches Erfassen der Welt auf Grundlage ihrer Erscheinungen und Daten (Welthaltung); eine Forderung, dass ein Kunstwerk gesellschaftliche Zusammenhänge zu entblättern habe (Kunsthaltung). Während die erste Bedeutung vage bleibt und die zweite durch präzisere Bestimmungen ersetzt wurde, hat Realismus als ästhetische Kategorie nach wie vor Feuer unter der Rinde.

Und das gerade, weil er für tot erklärt worden war von einem schreibenden Milieu, das seine Langeweile an der Welt alle zehn Jahre mit einem neuen Namen versah: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus, Expressionismus, Dada usw. Die Wirklichkeit weigerte sich durchaus, bloß deswegen zu verschwinden, also hat der Realismus zuletzt – in den von Florian Kessler oder Bernd Stegemann ausgelösten Debatten etwa – ein Comeback … ich sag jetzt mal: erlitten.

Von Anbeginn allerdings musste Realismus sich verteidigen, zur einen Seite gegen die Ansicht, dass Kunst mit Wirklichkeit nichts weiter zu schaffen habe, zur anderen dagegen, dass bereits hinreiche, wenn sie das oberflächlich tut.

Den Beginn können wir wohl beim berühmten Balzac-Brief von Engels (April 1888) ansetzen, der gestalterische Substanz über politische Tendenz stellt. Dass Balzac »gezwungen war, gegen seine eigenen Klassensympathien« anzuschreiben, sei einer der »größten ­Triumphe des Realismus«.

Dieser Gedanke wurde später von Michail Lifschitz in »Der Leninismus und die Kunstkritik« (1936) entfaltet. Gegen den vulgärmaterialistischen Versuch, Wirklichkeit vollständig in Klassenstandpunkte aufzulösen, der in der frühen Sowjetzeit schwer in Mode gekommen war, setzte Lifschitz das Erfassen übergreifender gesellschaftlicher Beziehungen, in denen auch das vielgepriesene Proletariat bloß eine partikulare Position beziehen konnte.

Jene Auflösung der Wirklichkeit im Partikularen, Einzelnen/Subjektiven, kann nicht anders denn Naturalismus genannt werden, was auf die Polemiken Bertolt Brechts führt. Gegen die dem Naturalismus typischen »Ausschnitte der Gesellschaft« setzte Brecht exemplarische »kleinere Welten«, gegen ein »Milieu« das »System«, gegen eine »Reaktion der Individuen« die »gesellschaftliche Kausalität« (Journal, 30. März 1947).

Gemein scheint Brecht und Lifschitz somit die Forderung nach Totalität. Ein Begriff, der von Georg Lukács in »Es geht um den Realismus« (1938) ausbuchstabiert wurde. Realismus entsteht nicht als Informationsmenge, sondern durch Form. Das Kunstwerk muss etwas zutage fördern, das sich nicht unmittelbar aus der Anschauung ergibt. Dieser Zusammenhang aber kann im Zusammenhang der Kunst nur ein ästhetischer sein. Wesentlich für Lukács ist somit nicht nur »das gedankliche Aufdecken«, sondern auch »das künstlerische Zu­decken« gesellschaftlicher Zusammenhänge.

Gegen die Forderung nach Totalität hatte sich zuvor Ernst Bloch ausgesprochen, der in Lukaćs’ »objektivistisch-geschlossenem Realitätsbegriff« ein Rudiment der idealistischen Systemphilosophie erkannte. Dass gerade dieser Idealismus der Deutschen Klassik als Form des Realismus verstanden werden kann, hat dagegen Peter Hacks in »Glossen zur Untersuchung« (1976) formuliert. Realismus sei nicht bloß Abbildung, vielmehr ein bewusst gemachtes Verhältnis von Subjekt und Objekt: die »genaueste Widerspiegelung der stattgehabten Wirklichkeit« und »das fortdauernde Hochrechnen« auf eine »billigenswertere Gesellschaft« hin.