Bär in Mind »Ich spüre, welche Farbe als nächstes dran ist« – Mariyama

»Made in Wedding«, so heißt die Galerie – und auch die Künstlerin Mariyama ist made in Wedding. Über hundert Menschen tummeln sich um den hellbeleuchteten Eingang, Deep-House-Rhythmen klingen unaufdringlich aus der weit geöffneten Tür. Die Stimmung ist einladend, das Publikum jung.

Vergangenen Freitag eröffnete die Ausstellung »Deep Diving«, die vom 1. November bis zum 18. November zu sehen sein wird. In abstrakter Acrylmalerei behandelt Mariyama Themen um mentale Gesundheit und transgenerationale Traumata.

»Wie die Werke aussehen werden, weiß ich vorher nie. Beim Malen lasse ich mich komplett in ein Gefühl fallen und komme in einen tranceähnlichen Zustand. Ich spüre, welche Farbe als nächstes dran ist, und alles weitere passiert intuitiv.«

Das passt auch zur Geschichte der Künstlerin, sie hat ihre Ausdrucksform während einer Gestalttherapie gefunden. Die 28jährige mischt alle Farben selbst, die Materialien sind unterschiedlich. Einige Bilder sind in alte Fensterrahmen gemalt, andere klassisch eingerahmt.

»In meiner Kunst behandele ich unter anderem Traumata innerhalb der schwarzen Gemeinschaft in Deutschland, indem ich Gefühle, die selbst erlebte Traumata in mir auslösen, aufgreife und künstlerisch umsetze.«

Mariyama behandelt ihre Geschichte – fernab von Privilegien privater Kunsthochschulen – mit einer schonungslosen Offenheit. Durch die Gewalt im Kolonialismus zögen sich besondere Gewalterfahrungen durch schwarze Communities, erklärt sie, während einige Zuschauer sich um das fluoreszierend leuchtende Werk »Space Date« reihen.

»Auch durch die anhaltende Unterdrückung, die sich in den Lebensrealitäten widerspiegelt, ist oft viel Frustration und Armut im Alltag präsent und alles, was daraus folgt.«

Das Werk, das Liebeserfahrungen behandelt, setzt sich aus verschiedenen Blau- und Gelbtönen zusammen. Von hinten wird es von in den Rahmen eingebauten LEDs beleuchtet. Dadurch entsteht das mehrdimensionale Bild einer gelben Galaxie inmitten eines blauen, leuchtenden Sternenhimmels.

Mariyama fragt die Gäste der Vernissage: »Wie wirken sich die Liebeserfahrungen der Eltern in ihrer Kindheit darauf aus, wieviel Liebe sie an ihr Kind weitergeben? Und wie wirkt sich das auf erwachsene, partnerschaftliche Beziehungen des Kindes aus?« – »Ich sehe viel, aber fühle mehr«, antwortet eine Frau. Mit ihrer Kunst möchte Mariyama die Betrachter dazu anregen, die eigenen Emotionen aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen.

Auch die Geschichte der Galerie bewegt sich abseits reicher Gönner. Einige Räumlichkeiten des Trägers »PUK a malta« waren vergangenes Jahr von Verdrängung bedroht, wie junge Welt berichtete. Rund 40 Schülerinnen und Schüler holten allein 2021 in der Bildungseinrichtung von »PUK a malta« ihren Schulabschluss nach und wurden in Praktika vermittelt. Die Schule ist umgezogen, die Galerie durfte bleiben.

Die Vernissage »Deep Diving« war in den acht Jahren, die es die Galerie schon gibt, die bisher am besten besuchte Ausstellungseröffnung, sagen ihre Betreiber. Made in Wedding eben.