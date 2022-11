Tanz und Politik

IMAGO/ITAR-TASS Garantiert nicht dabei: Alla Botscharowa vom russischen Bolschoi-Ballett (Moskau, 2022)

Nun sage noch wer, das Ballett kenne keine Politik. Seit Oktober 2014 gibt es den World Ballet Day, den Welttag des Balletts, der kein allgemein ausgerufenes Phänomen ist, sondern aus einem wechselnden Verbund von Ballettcompagnien in aller Welt besteht, die an diesem Tag live online gehen. Ausgerichtet von Kevin O’Hare, dem Leiter des Royal Ballet in London, präsentieren sich die Ensembles an diesem Mittwoch mit Trainings und ausgewählten Proben. Für Fans ein Muss. Bisher war das Bolschoi-Ballett aus Moskau stets einer der Höhepunkte des Programms. Sogar Bühnenproben konnte man – englisch untertitelt – live aus Moskau miterleben.

Mit dieser kosmopolitischen Harmonie ist es derzeit nichts. Die Russen wurden nicht eingeladen. Ein Weltballettag ohne die Besten? Grausam. Dennoch bemüht sich O’Hare, mit mehr als 60 Compagnien die Ballettleute bei Laune zu halten. Aus Südafrika kommen in diesem Jahr zwei Ensembles, aus Deutschland drei – und das Vereinigte Königreich schickt gleich sechs Ballettlabels ins Rennen. Allerdings sind zwei Lehrinstitute dabei, die umstritten sind, weil ihr Niveau nicht dem des Profiballetts entspricht. Aber man will wohl Geld an Land ziehen, wie es in den USA schon seit Jahren zur finanziellen Unterstützung der Compagnien gemacht wird: mit überteuerten Unterrichtsstunden für Kinder von Reichen und Superreichen.

Apropos USA. Die treten in diesem Jahr vereint mit lateinamerikanischen Balletttruppen auf. 24 sind es, vom American Ballet Theater über das Alvin Ailey American Dance Theater bis zum Miami City Ballet, dem Ballet Concierto aus Puerto Rico und einer Gruppe aus São Paulo. Und: Auch das kanadische Nationalballett sowie das Nationalballett aus Kuba werden dazu gezählt. Schön bunt, immerhin.

In Havanna gab es jüngst auch die erste ballettöse Vereinigung mit einem aktuellen Moskauer Star seit Februar: Yolanda Correa, gebürtige Kubanerin und beim Staatsballett Berlin als Prima engagiert, tanzte auf einem Ballettfestival hingebungsvoll mit Semyon Chundin vom Bolschoi-Ballett im romantischen Traditionsballett »Giselle«. Wow. Da hätte man gern einen Livestream gehabt.

Eine ähnlich aufsehenerregende Kombination darf man vom World Ballet Day nicht erwarten. Um sich aber einen Überblick zu verschaffen, wo das Ballett ohne die echte russische Tanzkunst derzeit steht, ist es sehr sinnvoll, sich dazuzuschalten.