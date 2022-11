Bel Geddes, Abraham

imago images/Everett Collection Begann ihre Laufbahn am Broadway: Barbara Bel Geddes (1947)

Als Miss Ellie, das weibliche Oberhaupt einer moralisch verkommenen Familie texanischer Ölmagnaten, wurde Barbara Bel Geddes zwischen 1978 und 1990 (mit einer kurzen Unterbrechung) Abermillionen von Fernsehzuschauern in aller Welt bekannt. Zwischen Sanftmut und Strenge bot sie dem Oberschurken »J. R.« Paroli.

Am Montag vor 100 Jahren wurde Bel Geddes als Tochter eines Bühnenbildners in New York geboren und begann ihre Laufbahn am Broadway. Als sie zum Film kam, arbeitete sie mehrfach mit Emigranten aus Europa zusammen. Mit dem Österreicher Oskar Homolka und dem Niederländer Frits van Dongen spielte sie 1948 in »Geheimnis einer Mutter« und mit dem Berliner Curt Bois in »Gefangen« (1949) unter Regie des Saarländers Max Ophüls. Doch die Rolle in diesem Melodram, das sich kritisch mit einem neurotischen Multimillionär auseinandersetzte, der an Medienmogul Howard Hughes erinnerte, besiegelte ihre Filmkarriere vorerst, denn eben dieser Hughes hatte soeben das Produktionsstudio RKO gekauft. Der Hauptdarstellerin unterstellte er in der Ära von McCarthys Hexenjagden Sympathien für Kommunisten, so dass sie an den Broadway zurückkehrte, wo sie in Stücken von Graham Greene, Tennessee Williams und Terence Rattigan Erfolge feierte. Später übernahm sie auch wieder Filmrollen bei Regisseuren wie Alfred Hitchcock und Martin Ritt. Nach »Dallas« entwarf Barbara Bel Geddes in den 90er Jahren Grußkarten und schrieb Kinderbücher. Sie starb 2005.

Ein »amerikanischer Traum« erfüllte sich für den Erfolgskomponisten Paul Abraham nach seiner Flucht vor den Nazis nicht. Als Pal Abraham wurde er an diesem Mittwoch vor 130 Jahren in der Batschka im österreich-ungarischen Vielvölkerstaat als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Er studierte Komposition in Budapest, wo er 1927 als Kapellmeister am Operettentheater seine Laufbahn begann. Seine Spezialität war die Verbindung von schmissigen, mitunter sentimentalen Operettenmelodien mit vom Jazz beeinflussten Klängen. Auch seine populären Tonfilmschlager pfiffen damals alle Spatzen von den Dächern (z. B. »Ich bin ja heut’ so glücklich«). Die heute noch (beispielsweise durch Barrie Kosky in Berlin) aufgeführten Erfolgsoperetten »Viktoria und ihr Husar«, »Blume von Hawaii« und »Ball im Savoy« entstanden in der kurzen Zeit zwischen 1929 und 1933 und wurden in Budapest, Berlin und Wien gefeiert. Doch als Jude und Schöpfer »entarteter Musik« musste Abraham, von den Nazis verfolgt, erst Deutschland, dann Ungarn und schließlich auch Österreich verlassen. Über Kuba kam er nach New York. Dort gelang es ihm nicht mehr, Fuß zu fassen. Sein Gemüt verdunkelte sich. Nach Aufenthalten in Kliniken und psychiatrischen Einrichtungen konnte er mit Hilfe eines Komitees von Freunden 1956 nach Hamburg reisen. Dort starb er 1960, ohne sich an seine berühmten Melodien erinnern zu können.