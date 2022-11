Gesprengtes Gestein

McPHOTO/imago Schieferplatten: Durchbohrt und aufgespalten, um an Fluide zu gelangen

Ein kalkulierter Affront? Klingt so. Christian Lindner, der freidemokratische Bundesfinanzminister, hatte am Wochenende für ein Ende des Frackingverbots in Deutschland und einen schnellen Einstieg in die Förderung von heimischem Schiefergas geworben, regelrecht agitiert. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er: »Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden können, ohne das Trinkwasser zu gefährden.« Die Förderung sei ferner unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar. Mutmaßlich an die Adresse der »grünen« Ampelkoalitionäre gerichtet, donnerte er: »Es wäre nicht verantwortbar, aus ideologischen Festlegungen auf Fracking zu verzichten.«

Beim Fracking wird unter enormem Druck ein Mix aus Wasser, Sand und Chemikalien in unterirdisches Gestein gepresst. Die Folge: Es wird »aufgesprengt«, Risse entstehen, das eingeschlossene Gas kann entweichen. Unterschieden wird zwischen konventionellen Lagerstätten von Gas in porösem Sandstein etwa und unkonventionellen mit Ton-, Mergel-, Kohleflöz- oder Schiefergestein in dichter Materie. Während konventionelles Fracking bei der Erdgasförderung aus Sandgestein hierzulande erlaubt ist und seit Jahren praktiziert wird, ist unkonventionelles gesetzlich untersagt.

Und exakt an dem Punkt bohrt Lindner, will »rasch an die Förderung herangehen«. Unwidersprochen bleibt das nicht, auch nicht in der Ampel. »Frackinggas ist klimaschädlich, und seine Förderung schadet der Umwelt«, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums von Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag zu jW. Aus gutem Grund sei unkonventionell gefördertes Frackinggas hierzulande verboten. Wissenschaftlich begleitete Probebohrungen seien hingegen erlaubt, ergänzte eine Sprecherin aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) gleichentags auf jW-Anfrage. Unternehmen müssten sie allerdings bei der jeweiligen Landesregierung zur Genehmigung anmelden. Anträge solcherart gebe es aber aktuell keine.

Nur, welches Energiepotential verspricht gefracktes Schiefergas? Auskunft darüber gibt Andy Gheorghiu: »Technisch förderbare Schiefergasressourcen in Deutschland liegen bei bis zu 940 Milliarden Kubikmetern«, sagte der Frackingexperte, gestützt auf einen Bericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, am Dienstag gegenüber jW. Viel ist das nicht, denn der Erdgasverbrauch habe 2019 bei rund 92 Milliarden Kubikmetern gelegen. Bestenfalls, so Gheorghiu, wäre der Jahresverbrauch für zirka zehn Jahre gedeckt. Aber: Der Aufwand bei der Rohstoffgewinnung wäre immens. Mehr als 48.000 Bohrungen auf einer Fläche von 9.000 Quadratkilometern müssten unternommen werden.

Zurück zu den klimatischen und ökologischen Frackingeffekten. Die sind gravierend: Methanemissionen, induzierte Seismizität, also Erdbebengefahr, und nicht zuletzt die Gefährdung von Grundwasser und Oberflächengewässern durch toxische Kontamination. Hinzu kommt: der Wasserverbrauch. Millionen Liter Wasser wären für eine einzelne Bohrung nötig, wissen Umweltaktivisten. Nichts weniger als eine »Wassernutzungskonkurrenz mit der Landwirtschaft« wäre die Folge, so Oliver Powalla, Teamleiter Energiepolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), am Dienstag zu jW. Ungeklärt sei zudem die »endgültige, sichere Entsorgung großer Mengen giftiger Abwasser«, ergänzte die Energiereferentin Ronja Heise von Robin Wood gegenüber dieser Zeitung.

Und überhaupt: Ausbau der Flüssiggasinfrastruktur, Import von »dreckigem« Frackinggas aus den USA – Deutschland drohe mit der »kurzfristigen Krisenreaktion« ein »fossiler Lock-in«, monierte Powalla. Einer der Antreiber: Minister Lindner.