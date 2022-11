Auf der Streichliste

HRSchulz/IMAGO Dürften bald dem »Sparkurs« der Konzernbosse zum Opfer fallen: Backwaren an der Theke (Schnaitsee, 12.8.2003)

Geahnt haben sie es, nun wissen es die Beschäftigten: Die Geschäftsleitung der Bäckerbub GmbH, eine 100prozentige Tochter von Edeka Südwest, hatte am Donnerstag voriger Woche die Streichliste präsentiert. Nachzulesen in einem Firmenaushang in den Betrieben, der jW vorliegt. An den vier Bäckerbub-Standorten (Reutlingen, Neuenburg, Mannheim in Baden-Württemberg und in Bexbach im Saarland) sollen demnach bis zu 70 Vollzeitstellen ab Anfang 2023 wegfallen. »Anpassungen bei Personalkosten« nennen das die Chefs. Nach jW-Informationen müssen drei Millionen Euro »eingespart« werden.

Schuld daran seien Absatz- und Umsatzeinbrüche wegen der Corona- und Energiekrise. Kunden fehle es an Konsumlaune in den Filialbäckereien von Edeka-Supermärkten oder wanderten in die Discounter zu den Regalen mit abgepackten Brötchen und Broten, steht im Aushang. Um die wirtschaftlichen Folgen für betroffene Beschäftigte abzumildern, würde mit dem Gesamtbetriebsrat (GBR) über einen Sozialplan und Interessenausgleich gesprochen, suggeriert das Management. Die Sanierer bedanken sich vorab »für Verständnis und Unterstützung«.

Die Edeka-Tochter Bäckerbub produziert Backwaren, die in den derzeit noch von Edeka Südwest eigens betriebenen Filialen von K-&-U-Bäckerei und Bäckerhaus Ecker verkauft werden. Ferner können sie von Edeka-Kaufleuten bestellt werden. In Teilen wird auch die zu Edeka gehörende Netto-Kette versorgt. Bäckerbub gehört zu den Großbäckereien, die im Vergleich zum kleinen inhabergeführten Bäcker um die Ecke Zweigstellen überregional, aber auch Kantinen und Mensen beliefern. Bei Bäckerbub arbeiten rund 750 Personen.

Schlüssig ist die Argumentation der Entlassungspolitik nicht, die Folgen einer zuvor betriebenen Demontage des Edeka-Kontorsystems indes schon. »Als klar war, dass die eigenen Filialbäckereien zerschlagen werden, ist aus unserer Sicht auch ein Umsatz- und Mengenrückgang erwartbar gewesen«, so Tobias Wolfanger am Sonnabend zu jW. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für die Region Saar ist zugleich zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Bäckerbub. Zahlreiche Bäckereifilialen hat Edeka Südwest seit 2019 bereits an selbständige Edeka-Kaufleute abgegeben. Auch hier: Kostengründe. Und der »Sparkurs« werde »aktuell noch aggressiver durchgeführt«, weiß Wolfanger.

Einige Indizien: Seit Monaten liefen befristete Beschäftigtenverträge aus, ohne verlängert zu werden. Ein »schleichender Abbau mehrerer Dutzend Arbeitsplätze bei Bäckbub«, monierte der Gewerkschafter. Gleichzeitig würden an zwei Standorten weiterhin Leiharbeitskräfte eingesetzt, was offenbar auch gängige Personalpraxis bleiben soll. Und: Die Schließung der letzten ­K-&-U-/Ecker-Filiale habe Edeka auf den 30. Juni 2023 datiert.

Wolfanger sieht die Fehler beim Management. Neue Märkte hätten erschlossen werden müssen, »denn die Ware bei Bäckerbub ist gut, und die Beschäftigten machen einen guten Job dort«, betonte der NGGler. Bloß, wie fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen? Wolfanger: stark verunsichert. Ferner nehme der Unmut zu. Edeka mache Milliardenumsätze und Millionengewinne, setze aber bei Beschäftigten den Rotstift an. Das passt scheinbar nicht, auch nicht zu Aussagen von Armin Juncker, dem Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Großbäckereien. Denn: eines der Hauptprobleme sei Personalmangel, sagte er kürzlich gegenüber jW. »Von Einzelfällen abgesehen muss sich bei den Großbäckereien niemand Sorgen um einen Arbeitsplatzverlust machen.« Bäckerbub ist offenbar ein Einzelfall.

Der GBR hatte direkt nach der angekündigten »Personalanpassung« reagiert. In einem Schreiben an die Belegschaft, das jW vorliegt, heißt es: Neben der Zerschlagung der K-&-U- und Ecker-Filialen sei »die hohe Rabattierung beim Verkauf der Waren an Edeka-Kaufleute« ursächlich für hohe Umsatzeinbußen. Zudem fehle ein Konzept seitens der Bäckerbub-Leitung, beklagten die Belegschaftsvertreter. Ablauf der Stellenstreichung, Aufrechterhaltung der Produktion an den Standorten mit weniger Personal – all das sei offen. Und bis dato gebe es keine Gespräche, stellte der GBR klar. Darüber würde erst entschieden, wenn ein Entwurf vorläge.

Die Skepsis scheint berechtigt. Der Lebensmittelkonzern soll im Fall der K-&-U-Bäckerei und des Bäckerhauses Ecker Jobverlust und Produktionsrückgang damals verneint haben. Wolfanger spricht von »Wortbruch«. Auf leere Worte wollen sich NGG und GBR nun nicht mehr einlassen. Der Kampf um die Arbeitsplätze bei Bäckerbub werde im November mittels »diverser Aktionen offline und online« beginnen; »um jeden einzelnen«, versicherte der Gewerkschaftssekretär.