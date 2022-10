Nachschlag: Ewige Wiederkehr

stock&people/imago Nach der TV-Party

Damals noch freiwillig: 1981 pflanzten sich Black Flag für ihr Musikvideo zu »TV Party« vor die Glotze. Henry Rollins und Konsorten soffen sich einen rein, das Bildschirmflimmern tat den Rest. Aber damit eine Party niemals endet, braucht es Drogeneinsatz. Kill Your Television zeigen mit »Schitzo« nicht nur die üblen Folgen der nicht enden dürfenden Sedierung, sondern auch ihren Zwangscharakter: In Schwarz-Weiß – passend zur Medienkritik, als alles noch so einfach war – muss der Patient die ärztlich verordnete Dosisverdopplung schlucken, ob er will oder nicht. Tradition im Musikvideo des texanischen Metaltrios, wo man hinschaut: »Patient one« ist ein Dave-Grohl-Lookalike, den der Doktor »Mr. Ramone« nennt. Die Glotze ist eine Röhre, wie sie meine Eltern Anfang der 2000er in der Küche stehen hatten. Das Verdrängte kehrt zurück und ist wie stets unlieb. Wie wissen wir dank der Ramones? »Shows on TV, Jack Nicholson, Clint Eastwood, 10cc / But it’s not my place.« (km)