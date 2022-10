Nicht das K-Wort!

Thilo Beu »Müsste man nicht die ganze Regierung stürzen?« (Ensemblefoto)

Bonn, 23. September: Im Innenhof des Kulturzentrums Kult 41 finden sich am Abend des Klimastreiks gut 30 Leute in einem ausrangierten Bus ein. Die »Letzte Generation« hatte geladen, Thema Klimakollaps: Drohende Kipppunkte, unumkehrbare Folgen, bis zu drei Milliarden Klimaflüchtlinge – falls keiner zur Notbremse greift. Ziviler Ungehorsam sei das Gebot der Stunde. Mit im Bus sind Regisseur Volker Lösch, der zu der Zeit mit einigen der Anwesenden das Stück »Recht auf Jugend« einspielt, und Lothar Kittstein, der den Originaltext des Expressionisten Arnolt Bronnen (1913) überschrieb. Es ist ein Aufschrei der Jugend – wie gemacht als Vorlage für das heutige Aktionsbündnis. Fünf Wochen später finden sich die Kernaussagen des Treffens bei der Premiere auf der Bonner Bühne wieder. Im Lichte der jüngsten Schlagzeilen mochte man sich auf dem Weg ins Theater fragen: Was ist schon das bisschen Kartoffelbrei an der Glasscheibe eines Monet-Gemäldes gegen die Klimakatastrophe? Oder, wie es auf der Bühne heißen wird: gegen mehr als 250.000 Tote, »an klimabedingter Dürre verhungert«? Es war alles angerichtet, als Lösch vor der Uraufführung im Bonner General-Anzeiger bekannte: »Ich bin zu alt, um in den Untergrund zu gehen. Also mache ich Theater.«

Kaltes Licht, weiße Wände: Das Bühnenbild (Valentin Baumeister) unterstreicht die Stimmung aus Angst und Frust. Insektenartig bewegen sich sieben Jugendliche über den Boden. Was haben all die Demos gebracht? »Entsetzliche Schwäche, wer steht auf?« Es gebe »viel zu tun, Lützerath, Datteln, die A 100 in Berlin«, so der Chor. »Ich bin Zoe, Aktivistin der ›Letzten Generation‹«, ihr Studium habe sie »für den Aktivismus auf Eis gelegt«. Sandrine ist Schauspielerin, sie könne »noch mehr tun«, aber nur Unterschriften sammeln? Müsste man »nicht die ganze Regierung stürzen«? Im Hintergrund tickt eindringlich ein Wecker.

Bald betreten die Eltern die Bühne (treffend: Sophie Basse, Daniel Stock), der Generationenkonflikt entlädt sich mit Wucht und Witz. »Ich coache doch Unternehmen, Schwerpunkt Nachhaltigkeit«, so der Vater. Sie habe stets »Obst geschnitten«, Umweltworkshops organisiert und sitze »für die Grünen in der Bezirksvertretung«, so die Mutter. Und, so die ideellen Gesamteltern im Duett, sie seien auf dem Bonner Hardtberg zuständig für Nachhaltigkeit im Verteidigungsministerium. Nichts hätten sie verstanden, so die Jugend: »Wessen heißer Atemhauch / verdampft selbst ganze Binnenmeere / wenn nicht der / von König Kapital.«

Derweil tropft von Wänden und Decke Öl, in dem sich die Akteure suhlen werden. So auch die Vertreterin der Grünen, die ihr Fett weg bekommt, obwohl sie doch »damals« als »Regenbogenkriegerin« gegen »die AKWs« usw. Und »das System, das diese ganze Krise erst erzeugt?« so die Jugend. »Welches System?« – »Der Kapitalismus!« entgegnet der Chor. »Nein, nicht das K-Wort«, wird das Winseln lauter, es kehrten ja auch Tierarten zurück, selbst »der Wolf ist zurück«. Das Geheul aus »Wolf« und »K-Wort« wird markerschütternd, bis sich die Dame am Boden windet, der schöne grüne Hosenanzug schwarz verschmiert.

Dargeboten werden allerhand Klimafakten, so nötig wie sattsam bekannt. Doch was tun? »Meine Generation bittet nicht mehr freundlich, meine Generation handelt.« Beim Hungerstreik vor der Bundestagswahl 2021 kam »Frau Baer­bock« nicht vorbei. »Habeck brachte warme Worte mit, aber keine Presse«, später der »Knicks in Katar«. Scholz sagte ein Gespräch zu – nach der Wahl. Der folgende Disput mit einem ins Absurde geführten Kanzler gehört, wie auch der Lindner-Tanz, zu den Höhepunkten des Stücks.

Tempo 100: Die »Letzte Generation« fordert, was sofort umsetzbar ist. Bei weitem nicht ausreichend, aber »nicht einmal das machen sie«. Radikaler erscheinen die Mittel: Blockade von Hauptverkehrsadern, Festkleben auf der Straße. »Arbeitsscheues Gesindel«, ertönt es aus dem Off der Bühne. »Hände abhacken, ihr Dumpfbacken, nicht mal richtig ficken könnt ihr.« Oft käme es zu Übergriffen, legt die Jugend Zeugnis ab: von SUV-Fahrern wie von der Staatsmacht. Und wer flankiert? »Klima-Kleber-Lüge«, »Grüne Armee Fraktion«, »Verfassungsschutz warnt«, so die Schlagzeilen von B.Z. über FAZ bis Bild.

Spannender noch: Die prekäre Arbeiterin, Kapuzenpulli mit Logos von DHL, UPS und Co. »Lasst mich durch«, faucht sie die Blockierenden an. »Professorenkind, nie richtig geschuftet, mein Freundchen.« Mit Blick aufs Monatsende müsse sie, trotz aller Erschöpfung, noch Pakete ausliefern, noch hinter die Kasse, ins Altenheim, »du Jutesackgesicht«. Sie wisse: Die ärmere Hälfte der Welt verursachte 2019 zwölf Prozent der Emissionen, das reichste Zehntel fast 50 Prozent. Aber »bei euch mitmachen? Du Trauerweide! Gib mir Essen, ein Bahnticket, ein Leben, das den Namen verdient.«

Im Foyer wird Generalintendant Bernhard Helmich von »außergewöhnlichem Applaus« sprechen und Schauspieldirektor Jens Groß einräumen: Als Volker Lösch mit der Idee zur »Letzten Generation« ankam, habe er erst mal nachschlagen müssen. Doch er sei dankbar »für den Instinkt«. Bald ließen sich auf der Premierenfeier Worte aufschnappen wie »nicht meine Aktionsform, aber …«. Schon war man wieder beim Kartoffelbrei.