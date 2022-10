Totes Milieu

Lothar Ferstl/dpa Weithin sichtbar: Klare Botschaft für »soziale Erhaltungsgebiete« in Metropolen (Berlin, 20.9.2018)

Es ist die dritte Klatsche in Serie: Mitte April 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Berliner Mietendeckel gekippt; wenige Monate später, im November, legte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nach, kassierte praktisch das kommunale Vorkaufsrecht von Gebäuden in Milieuschutzgebieten. Und nun das: Anfang September des Jahres hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin die sogenannte Abwendungsvereinbarung für unrechtmäßig erklärt. In einem Streitfall zumindest. Was sehr formal klingt, hat gravierende Folgen – für Mieter.

Zum Hintergrund: Das Vorkaufsrecht von Gemeinden in Wohngegenden mit Milieuschutz ist eines der wenigen Mittel, beim Ausverkauf der Kommunen durch Investoren einzugreifen. In Berlin nehmen die Bezirke das Vorkaufsrecht wahr, was gleichfalls für Dritte und vorrangig zugunsten städtischer Wohnungsbaugesellschaften ausgeübt werden kann. Kurz, ein wohnungspolitisches Instrument, um die »Berliner Mischung« in den Kiezen zu erhalten, betonen Mietervereine. Ferner die Abwendungsvereinbarung. Eine Kommune nimmt in diesem Fall von ihrem Vorkaufsrecht bei einer Immobilie Abstand, wenn der Investor im Gegenzug schriftlich versichert, etwa auf Umwandlungen in Eigentumswohnungen und teure Modernisierungen zu verzichten.

Geblieben ist davon wenig, fast nichts. Dem BVerwG-Urteil zufolge reicht es beim Vorkaufsrecht nicht – wie seitens der Bezirksämter häufig angeführt –, dass der Erwerber von Wohnraum künftig gentrifizieren könnte. Zudem gelte das Vorkaufsrecht nur, sofern Häuser Missstände und Mängel aufweisen, anders ausgedrückt »Schrottimmobilien« sind. Und bei der Abwendungsvereinbarung erklärte das Berliner Verwaltungsgericht jetzt deren Kündbarkeit durch Investoren.

Mietenpolitisch, was heißt das? Martha Anna Kleedörfer (Die Linke): »Das Vorkaufsrecht und damit Mieter*innenschutz auf kommunaler Ebene sind faktisch tot«, sagte die wohnungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin-Mitte am Montag zu jW. Zu befürchten sei, dass Vermieter reihenweise aus Abwendungsvereinbarungen ausstiegen, Mieten erhöhten und Bewohnerinnen und Bewohner verdrängten.

Berlins Bausenator Andreas Geisel (SPD) wirkt hingegen optimistisch. Das VG habe nur in einem Einzelfall entschieden, »der sich deshalb nicht pauschal auf alle Abwendungsvereinbarungen übertragen lässt«, teilte dessen Pressestelle am vergangenen Freitag eilig mit. Gegen den Beschluss hat die Behörde unterdessen Beschwerde eingelegt, worüber das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nun befinden muss.

Für Jan-Marco Luczak (CDU) kam der VG-Richterspruch völlig erwartet. »Es ist nur konsequent, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die jahrelange, rechtswidrige Praxis beim Vorkaufsrecht gestoppt hat.« Die getroffenen Abwendungsvereinbarungen hätten daher keinen Bestand haben können, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Union am Montag auf jW-Nachfrage. Und überhaupt, so Luczak weiter: Das Vorkaufsrecht sei in seiner Wirkung völlig überschätzt, »symbolhaft überhöht«.

Wirkung, ganz real, zeigt der juristische Clinch um das Vorkaufsrecht dennoch. »Unserer Kenntnis nach gab es keinen einzigen Ausübungsfall für ein Vorkaufsrecht der Bezirke seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, also seit einem Jahr«, sagte eine Sprecherin von Senator Geisel am Montag gegenüber jW. Im Klartext: Verantwortliche auf Bezirksebene sind stark verunsichert, erteilen zahlreiche »Negativatteste« in Sachen Milieuschutz – und stimmen Verkäufen von Wohnraum an Investoren zu.

Ein Schlupfloch scheint es aber noch zu geben. Vorkaufsrecht bei unbebauten Grundstücken in Wohngebieten, sagte Jun Chen, Sprecher für Bauen und Wohnen der BVV-Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Charlottenburg-Wilmersdorf, am Montag im jW-Gespräch. Aber: Bezirke seien nur so handlungsfähig wie die Ins­trumente, die ihnen Land und Bund zur Verfügung gestellt haben. Umso dringlicher sei es, dass der Bund das Vorkaufsrecht mittels Gesetzesnovelle wiederherstelle. Und die FDP mit ihrer »mieter:innenfeindlichen Ideologie« nicht weiter blockiere, ergänzte Camille Massit von der Mieter:innengewerkschaft Berlin gegenüber dieser Zeitung.

Suggestivfrage: Ist Verlass auf das Bundeskabinett bei der Wohnungspolitik? Ein Wunschtraum, mahnte Kleedörfer von der Linken. Die einzige wirksame Option, Mietende zu schützen, sei die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne. Wohnraum müsse dem »freien Markt« entzogen werden, »damit kein Schindluder mehr getrieben werden kann.«