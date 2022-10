Taiwans Schaden

Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/IMAGO Ohne taiwanische Halbleiterhersteller in China würde die Chipversorgung auch im Westen kollabieren (Halbleiter-Handelsmesse am 14.9.2022 in Taipeh)

Er überschattet den Kurztrip nach Beijing, zu dem Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag aufbricht: der Konflikt um Taiwan, den vor allem die USA und transatlantische Kräfte in Europa seit geraumer Zeit gezielt anheizen. Scholz fliegt, eine Industriedelegation im Schlepptau, in die chinesische Hauptstadt, um dort nicht zuletzt zu besprechen, wie es mit den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen weitergehen soll, die inzwischen heftig unter Druck geraten, siehe zum Beispiel den Streit um die Minderheitsbeteiligung der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Containerterminal Tollerort. Dabei teilt Deutschland mit Taiwan gerade die engen Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik: Für kaum ein Land hätte der Rückbau der ökonomischen Verflechtung so gravierende Folgen wie für Taiwan. Man kann das exemplarisch am jüngsten US-Halbleiterembargo gegen die Volksrepublik ablesen.

Als die Biden-Administration im Oktober begann, China mit weitreichenden Sanktionen von den modern­sten Hochleistungschips abzuschneiden – ein Schritt, den nicht wenige als wirtschaftlichen Enthauptungsschlag für Chinas bedeutendste Hightechbranchen einstufen –, da musste sie sofort auch erste Ausnahmen von dem Embargo genehmigen. Der Grund: Große Halbleiterhersteller aus verbündeten Ländern betreiben Fabriken in der Volksrepublik; sie werden für die Versorgung auch der USA benötigt und sollen deshalb durch das Embargo nicht ernsthaft geschädigt werden. Zu den Konzernen, die daher Ausnahmegenehmigungen für ihre chinesischen Standorte erhielten, gehört TSMC aus Taiwan. TSMC ist ein Auftragsproduzent, stellt Halbleiter für Hightechunternehmen her, die Chips entwerfen, sich aber die äußerst teure und aufwendige Fertigung nicht selbst leisten können oder wollen. TSMC ist mit riesigem Abstand Weltmarktführer, erwirtschaftet einen höheren Umsatz als die Weltranglistennummern zwei bis zehn zusammen. Ohne den Konzern würde die Chipversorgung auch im Westen kollabieren.

TSMC ist dabei – verglichen mit anderen taiwanischen Unternehmen in der Volksrepublik – gar nicht einmal besonders exponiert. Der Konzern hat seine Fertigung ungewöhnlich stark auf Taiwan selbst konzentriert. Allerdings verdient auch er hohe Beträge im Geschäft mit Firmen auf dem chinesischen Festland. Im Jahr 2020 waren es 17 Prozent seines Konzernumsatzes; dann trafen US-Sanktionen gegen Huawei und weitere chinesische Firmen auch ihn – und im Jahr 2021 sank der Anteil seines Chinageschäfts auf zehn Prozent. Trotz seiner Fokussierung auf Taiwan kommt auch TSMC nicht mehr um die Produktion in der Volksrepublik herum, dem mit Abstand bedeutendsten Markt; 2018 hat eine Fabrik des Konzerns in Nanjing den Betrieb aufgenommen, 2021 hat er begonnen, sie auszubauen. Ein Jahr lang darf sie nun trotz des US-Embargos noch beliefert werden, danach läuft die Ausnahmegenehmigung aus. Wie es dann weitergehen soll, ist ungewiss.

Andere taiwanische Hightechkonzerne sind in der Volksrepublik viel stärker präsent – Foxconn etwa. Das Unternehmen macht zur Zeit wegen eines Covid-19-Ausbruchs in seiner Fabrik in Zhengzhou Schlagzeilen. Allein dort stellen nach Konzernangaben gut 300.000 Arbeiter I-Phones her. Foxconn produziert darüber hinaus in der Volksrepublik allerlei Unterhaltungselektronik und will nun zudem in die Herstellung von Elektroautos einsteigen. Der Konzern beschäftigt in China laut Berichten weit über eine Million Menschen und ist dort eines der personalstärksten Unternehmen. Zahlreiche weitere taiwanische Firmen kommen hinzu – die ASE Group etwa, die sich in der Halbleiterproduktion betätigt und ebenso in der Volksrepublik produziert wie Quanta Computer oder Wistron. Dort wird Hardware für Notebooks hergestellt, das Unternehmen betreibt Fabriken etwa in Shanghai, Chongqing sowie Chengdu. Alle sind an ihren chinesischen Standorten bestens vernetzt – und von dort beliefern sie, ganz wie Foxconn, gerade auch den Westen.

Das Ganze hat System. Taiwans IT-Industrie baut darauf auf – so hat es einmal Leng Tse-Kang beschrieben, ein Politikwissenschaftler von der National Chengchi University in Taipei –, Zugang einerseits zu Hightechzentren im Westen und in Ostasien, anderseits zu den Produktionsbasen der Volksrepublik zu haben: »Taiwanische Firmen sind große Plattformen, die amerikanische Technologien, taiwanisches Know-how und chinesische Produktionskapazitäten verbinden.« Das macht ihre besondere Stellung auf den Weltmärkten für Halbleiter, Hardware und allerlei weitere Hightechprodukte aus, die denn auch den taiwanischen Export sowie das globale Profil der taiwanischen Wirtschaft dominieren. Daran liegt es allerdings auch, dass der eskalierende US-Wirtschaftskrieg gegen die Volksrepublik Taiwans Hightechindustrie ernsthaft gefährdet: Er attackiert eines ihrer konstitutiven Elemente. Ein vom Westen erzwungener harter Bruch mit China wäre deshalb ein verheerender Schlag für Taiwans Industrie.