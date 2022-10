Abschlussbericht vorgelegt

Hauke-Christian Dittrich/dpa Energiekosten: Nicht nur eine Frage des Handgriffs, vor allem des Budgets (Hannover, 7.3.2019)

Die Nachrichtenagenturen waren bemüht, die Vorschläge der Gaspreiskommission im besten Licht darzustellen. Von einem zusätzlichen Hilfsfonds für bedürftige Haushalte und Kündigungsschutz bei offenen Rechnungen ist die Rede. So soll ein »Soforthilfsfonds« für »Härtefälle aufgrund von stark gestiegenen Wärmepreisen für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 30. April 2024« aufgelegt werden. Dieser soll »stark belastete« Haushalte unterstützen und auch Betreibern von Öl- und Holzpelletheizungen zugute kommen. Die Soforthilfe solle so lange erhalten bleiben, bis das von der Bundesregierung geplante »Wohngeld plus« ausgezahlt werden kann. Zu definieren, was ein Härtefall ist, überlässt die Kommission allerdings dem Bund.

Der Kündigungsschutz reduziert sich bei Lichte betrachtet auf eine Schonfrist und Beratung. Mieterhaushalten müsse »mindestens ein halbes Jahr Zeit gewährt werden, um ihre Energieschulden zu begleichen«, heißt es in dem Abschlussbericht der »ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme«. Betroffene Mieterhaushalte sollen demnach Unterstützung durch die Schuldnerberatung erhalten.

Darüber hinaus schlägt die Kommission Prämien für das Einsparen des Brennstoffs vor. »Mittels finanzieller Boni in Form eines Festbetrags könnte so ein zusätzlicher Anreiz gesetzt werden, das 20-Prozent-Einsparziel pro Anschluss zu erreichen oder zu übertreffen.« Dies sei besonders für Verbraucher wichtig, die sonst keinen Vorteil vom Sparen hätten – wie etwa diejenigen, denen die Heizkosten vom Jobcenter bezahlt würden.

Um »zielgenauer vor allem bedürftige Haushalte zu entlasten«, sollen die von der Kommission vorgeschlagenen Entlastungen bei den Gaskosten ab einem Einkommen von 72.000 Euro versteuert werden. Sowohl die geplante staatliche Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember als auch der Preisrabatt für ein Grundkontingent ab dem 1. März 2023 solle bei der Steuer als geldwerter Vorteil gelten.

Der Expertenkommission gehören Fachleute von Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag an. In ihrem vor einigen Wochen veröffentlichten Zwischenbericht hatte die Kommission bereits eine Einmalzahlung für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember und eine Gaspreisbremse ab März sowie eine eigene Gaspreisbremse für große Industriebetriebe ab Januar empfohlen.