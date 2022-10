Christoph Soeder/dpa

Es wird langsam ernst. Die IG Metall (IGM) organisiert im Tarifkonflikt mit der Kapitalseite von Gesamtmetall seit dem Wochenende bundesweit Warnstreiks. Auch in Berlin (Foto). Am Montag um null Uhr legten die 200 Beschäftigten der Nachtschicht das Mercedes-Werk in Marienfelde still. »Die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber empört die Beschäftigten«, betonte Irene Schulz, Leiterin des IGM-Bezirks Berlin, Brandenburg, Sachsen. Die Metallergewerkschaft will angesichts der Teuerungswelle ein Einkommensplus von acht Prozent durchsetzen. (jW)