Woher kommt Konstantin?

U. J. Alexander/IMAGO Sind Sie wieder mal hinter dir her? Aluhut aufsetzen

Jeder von uns kennt einen wie Konstantin. Er ist ein bisschen versponnen, aber ein guter Kerl. Der seine gesunde Skepsis gegenüber der veröffentlichten Meinung eingetauscht hat gegen abstruse Verschwörungsmythen. Beim CBD-Tee mit Freunden die reale Profitgier der Pharmakonzerne zum globalen Komplott einer Clique weiterdenkt, die uns Chips impfen lässt. Und der sich die konkurrierenden Kapitalfraktionen vorstellt wie einen allmächtigen Geheimzirkel vaterlandsloser Juden und außerirdischer Reptilien, die Volksgemeinschaften vergiften. Erst belächelten wir Konstantin, dann mieden wir ihn, und schließlich brachen wir den Kontakt ab zu dem Spinner, der jetzt mit Faschisten gegen das System marschiert, das wir früher zusammen bekämpft haben. Ich bin sehr gespannt, wie Duska Roth dieses Phänomen analysieren wird im ARD-Radiofeature »Alle unter einem Aluhut?« über »alternative Milieus und rechte Ränder«. Und ob die eigene Verantwortung unserer Mainstreammedien angesprochen wird für den Vertrauensverlust, den sie sich selbst eingebrockt haben. Durch eine Berichterstattung, die den Rezipienten oft und gerne für blöd verkauft, aktuell beispielsweise mit dem täglich wiederholten Unsinn, Russland würde einen Energiekrieg gegen den Westen führen. Obwohl doch dieser Westen im Frühjahr vor unser aller Augen wegen der Ukraine Russland den Energiekrieg erklärt hat. Wir werden es hören (SWR 2022, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2, Sa., 13.05 Uhr, Bayern 2, 18 Uhr, Bremen 2, So., 13.04 Uhr und 20.04 Uhr, WDR 5, 18 Uhr, HR 2 Kultur, 21.05 Uhr, Bayern 2, Mo., 21 Uhr, Bremen 2).

Sonst in dieser Woche im Radio: Der vierteilige Hörspielklassiker »Der Kandidat« nach dem Roman von Carl Sternheim über einen ziemlich abgefuckten bürgerlichen Möchtegernpolitiker, inszeniert 1973 von Rudolf Christoph für den Rundfunk der DDR (ab Di., 15 Uhr, MDR Kultur). Macht, Privilegien und Ungleichheit in der abgefuckten katholischen Kirche behandelt das Feature »Die Scheinheiligen« (DLF/SR 2022, Di., 19.15 Uhr, DLF). Eine ertrunkene, kopflose Leiche, nackig in der Spitze einer Tanne hängend, erwartet uns und Kommissar Brahms im Krimi »Mord zu fünft« von Kai Magnus Sting. Mit Gisela Schneeberger, muss gut sein (WDR 2022, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5). Am Samstag abend haben wir die Wahl zwischen Brötzmann, Drake und Roberts sowie Woglinde, Wellgunde und Floßhilde. Alle ARD-Kulturradios außer der HR übertragen zehn Stunden live vom »Jazzfest Berlin 2022« (Sa., 20 Uhr). Und DLF Kultur sendet Wagners »Rheingold«, von der Dresdner Philharmonie aufgenommen am 30. September im Kulturpalast (Sa., 19.05 Uhr). Am Sonntag nachmittag stehen gleich drei vielversprechende Hörspiele auf den Programmen. Zuerst und nagelneu: »November« von Georges Simenon (NDR 2022, So., 17.04 Uhr, NDR Kultur). Danach »Wir«, ein Dystopieklassiker des Autors Jewgeni Samjatin, der Stalins Russland verließ und doch nie seinen sowjetischen Pass aufgab (SWR 2014, So., 18.20 Uhr, SWR 2). Und schließlich »Olga La Fong«, eine wilde Groteske über die Leistungsgesellschaft von Eugen Egner, der heuer den Elch geritten hat und dessen irre Storys und Cartoons auch die junge Welt geziert haben (WDR 2008, So., 19.04 Uhr, WDR 3). Am Ende würde ich noch das »Zeitfragen-Feature: Zwischen den Fronten« ankündigen über ein Hausbesetzerprojekt 1990 in Leipzig und was davon geblieben ist – aber dafür war leider kein Platz mehr (DLF 2021, Mo., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Den brauchte ich für Konstantin.