Ricardo Hubbs/Netflix © 2022 Ein Leben für die Bibel: Mae (Madeleine Arthur)

Der US-Bundesstaat Ohio gehört zum Corn-Belt, jenem Gebiet im Mittleren Westen der USA, in dem im großen Stil Mais (englisch Corn) angebaut wird. Durch ein ebensolches Feld flieht zu Beginn der Serie »Devil in Ohio« ein junges Mädchen – panisch, verletzt und nur mit einem weißen Hemd bekleidet. Im Krankenhaus werden zunächst ihre äußerlichen Wunden behandelt, darunter eine bizarre Brandmarkung. Die Teenagerin nennt sich Mae (Madeleine Arthur), ihre familiäre Situation ist unklar, sie wird von der Familie um die Psychologin Suzanne Mathi (Emily Deschanel) aufgenommen. Schnell wird klar, Mae ist einer christlich-fundamentalistischen Sekte entflohen. Die offenen Umgangsformen einer liberalen Patchworkfamilie sind ihr ebenso fremd wie das – etwas überzeichnete – kosmopolitische Leben pubertierender High-School-Schüler. Stattdessen mag sie Hand- und Hausarbeit, führt diabolische Tischgebete ein und bastelt gruslige Puppen aus Stroh.

Das Sektenoberhaupt will die Entflohene zurückhaben. Mae spielt eine wichtige Rolle in bizarren Opfergaben, die einen satten Ernteerlös bringen (sollen). Aber, Moment: biblischer Fanatismus, Maisfelder, Opferrituale? Das gab’s doch schon bei »Kinder des Zorn« (1984), einer Filmadaption von Stephen Kings Kurzgeschichte »Kinder des Mais« (1977). Die Geschichte spielt ebenfalls im mittleren Westen, im an Ohio grenzenden, jedoch deutlich dünner besiedelten Nebraska. In der von riesigen Maisfeldern umgebenen fiktiven Kleinstadt Gatlin hat der jugendliche Sektenführer Isaac alle Erwachsenen töten lassen. Der Plot um religiösen Wahn in der US-Ödnis war derart populär, dass aus ihr acht Fortsetzungen sowie ein Prequel (2020) herausgepresst wurden.

Zurück zum Teufel von Ohio. Ein engagierter Polizist untersucht Maes Fall und ermittelt im Umfeld der auf Abgeschiedenheit bedachten Gemeinde. Sie ist nicht nur Gott, sondern auch der Feldarbeit verpflichtet und erinnert ein wenig an die Amish, jener protestantischen Glaubensgemeinschaft, die ebenfalls stark in der Landwirtschaft verwurzelt ist und moderne Techniken ablehnt. Tatsächlich leben in Ohio viele Amish, wie etwa im Holmes County – dort sind es 42 Prozent der Bevölkerung. Laut Zensus aus dem Jahr 2000 waren in Holmes 99 Prozent der Einwohner weiß, 89 Prozent gehörten evangelikalen Kirchen an. Bemerkenswert auch: Etwa die Hälfte der Bevölkerung Holmes’ gab Deutsch oder Pennsylvania Dutch – eine auf den pfälzischen Dialekt zurückgehende Variante der deutschen Sprache – als Muttersprache an.

So einheitlich ist die Bevölkerung des Städtchens nicht, in dem »Devil in Ohio« spielt. Nach und nach lüftet sich das Geheimnis um Maes Trauma. Doch mit zunehmender Integration des Mädchens in Schule und Familie gerät die Welt ihrer Pflegeeltern aus dem Gleichgewicht. Zunächst zerstört ein mysteriöses Feuer ein zum Verkauf stehendes Luxusgebäude des Pflegevaters, ein Immobilienhändler. Dann eskaliert die Lage auf dem jährlichen Abschlussfest der Schule, bei dem die frisch zur Ballkönigin gekürte Mae von Sektenmitgliedern entführt wird. Moment: religiöser Wahn, traumatisierte Teenagerin, Schulball, Feuer? Gab’s natürlich auch schon – bei »Carrie – Des Satans jüngste Tochter« (1976), ebenfalls eine Filmadaption von Stephen King. Darin brennt die durch christliche Obsession ihrer Mutter gedemütigte und von Mitschülern schikanierte Carrie alles nieder, was ihr Schmerzen bereitet hat.

Soweit kommt es in »Devil in Ohio« nicht, es bleibt bei einem »Carrie«-Kostüm mit blutbeflecktem weißem Hemd, das Mae zu Halloween trägt. Gleichwohl: Die achtteilige Serie ist gruselige Unterhaltung, kommt jedoch ohne echte Elemente des Mysterys (»Carry«) und des Horrors (»Kinder des Mais«) aus. Macht ja nix.