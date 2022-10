»Das Verfassungsreferendum in Chile – Vorbild neuer sozialer und ökologischer Bewegungen?« Bericht und Diskussion. In Chile schien bis vor kurzem die Chance für eine tiefgreifende staatliche Veränderung nah. Ein Verfassungsreferendum sollte den Weg ebnen. Drei Aktivistinnen und Politikerinnen aus Chile aus Chile berichten: Was ist passiert vor und nach dem Referendum? Wie wird weiter um eine neue Verfassung gerungen? Dienstag, 1.11., 18 Uhr. Ort: Caféhaus Zwei, Freiland, Friedrich-Engels-Str. 22, Potsdam. Veranstalter: RLS Brandenburg

»Explodierende Preise, stagnierende Löhne – was tun die Gewerkschaften?« Infoveranstaltung. Die Großkonzerne verdienen sich goldene Nasen. RWE und Commerzbank verdreifachen ihre Gewinne. Bayer plant, viermal mehr Gewinn einzufahren als 2021. Es gibt immer mehr Millionäre, und immer mehr Millionen sind von Armut bedroht. Mit DGB-Gewerkschaftssekretär Ulf Immelt. Mittwoch, 2.11., 19 Uhr. Ort: DGB-Haus, Raum 3, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Initiative »Heißer Herbst FFM«

»Ein willkommener Krieg? – NATO, Russland und die Ukraine«. Buchvorstellung mit Diskussion. Wolfgang Gehrke und Christiane Reymann, Herausgeber des gleichnamigen Buches, sprechen und diskutieren über die Fragen: Warum stand von Anbeginn medial im Abseits, wer auf umgehende Verhandlungen drängte statt auf Waffenlieferungen? Was sind die Ursachen des Kriegs? Wem nutzt er? Donnerstag, 3.11., 19 Uhr. Ort: Sitzungssaal der GEW, Schwanallee 27–31, Marburg. Veranstalter: DKP Marburg-Biedenkopf u. a.