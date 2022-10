Nachschlag: Letzte Ehre

gemeinfrei Den Tod von Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser betrauerten so viele Menschen, dass die Stadt Kairo sie kaum fassen konnte (1.10.1970)

Alle paar Tage erscheinen Umfragen darüber, wer die beliebtesten Politiker sind. Glaubt man den aktuellen Angaben, so erfreuen sich gerade Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock der größten Zustimmung im Land. Was es aber heißt, ein wirklich populärer Politiker zu sein, das konnten Arte-Zuschauer in den frühen Morgenstunden am Sonnabend in der Reihe »Verschollene Filmschätze« bestaunen. In einer Folge ging es um das Begräbnis des ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser 1970. Er war mit nur 52 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben, nachdem er sich förmlich aufgeopfert hatte für die politische Arbeit. Bei seiner Beerdigung waren Millionen Menschen auf den Straßen Kairos, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es gelang den Kräften des Imperialismus nach Nassers Tod, dessen Nachfolger Anwar Al-Sadat auf ihre Seite zu ziehen. Aber als große Gestalt der antikolonialen Bewegung ist es Nasser, der bis heute im Gedächtnis nicht nur der Ägypter fortlebt. (jt)