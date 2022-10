König des Afropunk

Der Schlagzeuger der stilprägenden Punkband Dead Kennedys, D. H. Peligro, ist tot. Er starb im Alter von 63 Jahren nach einem Sturz, wie die Band am Sonnabend auf Twitter mitteilte. Erst am Dienstag hatte die Band in Berlin gastiert. Peligro wurde als Darren Henley am 9. Juli 1959 in St. Louis geboren. Er stieß 1981 zu den Dead Kennedys und spielte anschließend auf allen Aufnahmen der Band bis zu ihrer Auflösung 1986. Zwei Jahre darauf schloss sich Peligro den Red Hot Chili Peppers an, die er wegen Alkohol- und Drogenproblemen jedoch bald wieder verließ. Nachdem er diese überwunden hatte, gründete er die Trash-Metal-Band Peligro. 2001 beteiligte er sich an der Reunion der Dead Kennedys ohne ihren charismatischen Frontmann Jello Biafra. Seine Autobiographie »Dread­naught: King of Afropunk« erschien 2013. (jW)