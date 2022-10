Original und Fälschung

Future Image/stock&people/imago Waren andere Zeiten damals: Jello Biafra (Rotation, Hannover, 9.12.1982)

Im Herbst 1980 ging die kalifornische Punkband The Dead Kennedys erstmals auf Europatournee. Sie absolvierte 13 Konzerte in Großbritannien, zwei in Frankreich (Paris) und vier auf deutschem Boden, darunter eins im Berliner SO 36. Der letzte deutsche Gig fand am 18. Oktober 1980 in der Scala zu Herford statt; es war zugleich der letzte hierzulande in Originalbesetzung. Und auf diesem Konzert war ich.

Der Abend war für mich eine Offenbarung. Ich kannte zwar das Debütalbum »Fresh Fruit for Rotten Vegetables« bereits, das sechs Wochen zuvor erschienen war. Ich hatte mir die Platte zunächst nur wegen des lustigen Bandnamens und des Covers mit den herrlich brennenden Autos beim wöchentlichen Plattenhören aus dem Stapel der Neuerscheinungen im Bielefelder Plattenladen »Rund und Eckig« auflegen lassen, doch schon beim ersten Hören war mir, als hätte sich ein neuer musikalischer Himmel aufgetan, samt Cherubim und Erzengel. Auch war ich auf einigen Konzerten lokaler Punkbands gewesen, wo ich hauptsächlich vor den Boxen stand, um den neuartigen Krach am ganzen Körper zu spüren. Aber so eine Heerschau der Punkszene hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Hunderte blutjunger Menschen in schwarzem Leder strömten in den Laden, zumeist mit kurzen Haaren oder rot gefärbten Irokesen, behängt mit silberglänzenden Ketten und blitzenden Sicherheitsnadeln in den perforierten Backen.

Auf mich wirkte dieser Aufzug um so intensiver, als ich selbst kein Punk war, sondern mit 23 Jahren schon so was wie ein Althippie. Doch auch die Punks selbst schienen von der Präsenz der ihren an diesem »Pogoabend des Jahrhunderts« (»Sturmfrei«, Rinteln) überwältigt. »Ein Ereignis, wie es ein Papstbesuch in Bielefeld nicht hätte besser sein können. Alles, was Punk heißt, war auf den Beinen«, schrieb seinerzeit das Fanzine Kunstgruft. »Der Laden war absolut VOLL.«

Vom Konzert selbst hat sich mir nur die Performance und die singende Sägestimme von Leadsänger Jello Biafra ins Gedächtnis gefräst. Nach dem dritten Song zog er das Hemd aus, übergoss den nackten Oberkörper mit Bier und sprang mehrmals in die pogende Menge. Der Star des Abends aber blieb das Publikum. Es war völlig aufgeputscht, bewarf die Band mit Bierdosen und Böllern und versuchte, die Bühne zu stürmen. »Die Stimmung in der Halle war unheimlich brutal … (Es) flogen immer wieder Leute von der Bühne, denn auch die Ordner haben zugeschlagen.« (»Zensur«, Melle) Nachdem Bassist Klaus Flouride von einer Dose am Kopf getroffen worden war, drohte Biafra, das Konzert abzubrechen. Schließlich konnte es nur zu Ende gespielt werden, indem die Ordner gegen attackierende Punks Tränengas einsetzten.

Natürlich war mir während der ganzen Randale etwas ängstlich zumute gewesen, und als ich nach Hause fuhr, tränten mir immer noch die Augen: Trotzdem war ich euphorisch. Das, was ich gerade gesehen hatte, so glaubte ich, sei die langersehnte Zäsur. Willkommen, Untergang des Abendlandes. Jetzt wird die ganze Scheiße endlich weggespült.

42 Jahre später ist die Scheiße immer noch da. Genauso verhält es sich mit den Dead Kennedys, inzwischen allerdings selbst von der Scheiße kräftig gezeichnet. Biafra und der Rest haben sich über Lizenzen und Geld zerstritten, wobei sich von außen kaum entscheiden lässt, wer dabei wen über den Tisch gezogen hat.

Auch vom Publikum, das am vergangenen Dienstag zum Konzert der Rest-Kennedys ins Berliner Astra kam, ist kein Umsturz mehr zu erwarten. In ihrer überwiegenden Mehrheit bestand es nunmehr aus alten weißen Männern etwa im gleichen Alter wie die Bandmitglieder, das – lässt man den »neuen« Sänger Ronald »Skip« Greer einmal beiseite – durchschnittlich bei 66 Jahren liegt. Nur Touristen aus aller Welt drückten den Altersschnitt und erhöhten den Anteil der weiblichen Besucher. Für sie scheinen Auftritte wie die der Dead Kennedys eine weitere Attraktion im großen Berliner Freilichtmuseum zu sein, wo es neben allerlei steinernen Relikten aus grauer Vorzeit auch überlebende Punks zu besichtigen gibt.

Aber auch wenn die ursprünglichen Bandmitglieder inzwischen alle im Rentenalter sind, ist nicht viel gegen sie einzuwenden. Schließlich bestand die Setlist, die sie runterspielten, komplett aus unkaputtbaren DK-Klassikern, mindestens die Hälfte stammte vom Debütalbum. Klaus Flouride – der inzwischen 73 ist, wie Colonel Sanders von KFC aussieht und zum Soundcheck mit einem Hütchen auf die Bühne kam – spielt immer noch einen treibenden Bass. East Bay Ray bewies noch einmal, dass er – zumal für einen Punkgitarristen – ein Virtuose an der Gitarre ist. Und auch Drummer D. H. Peligro – seit 1981 dabei – trommelte schön hart und präzise.

Nur Sänger Skip Greer trübte das Bild dann doch etwas. Er machte seine Sache zwar nicht schlecht, so dass ein Engländer im Publikum zu seiner Frau meinte, eine »reincarnation« Jello Biafras auf der Bühne zu sehen (was allerdings merkwürdig wäre, denn dafür müsste Biafra ja bereits tot sein). Aber genau dieser Versuch, Biafra zu kopieren, ist fragwürdig. Greer bemüht sich nicht nur, den Originalsänger stimmlich zu imitieren, wobei er besonders beim Sprechen immer wieder in ein nasales Quäken verfällt, das eventuell ironisch klingen soll. Er versucht sich zudem an Biafras typischer Gestikulation und seinen Grimassen. Auch die Moderationen zwischen den Songs erinnerten an das, was auch Biafra tut: Witze machen, politische Messages verbreiten – wobei die von Greer eher ins Harmlose lappen – und Gedichte rezitieren. Das Problem dabei ist jedoch: An jemanden wie Biafra kommt einfach keiner heran, zumindest nicht in diesem Leben.

So tat Greer einiges dafür, dass einem während des Konzerts wiederholt ­Biafras Diktum einfiel, die Dead Kennedys seien ohne ihn nichts weiter als eine Karaokeband (und zwar »world’s greediest«). Bei mir förderte sein Auftritt zudem den Eindruck, ich wohnte einer Parodie des Konzerts von vor genau 42 Jahren bei. Und immer, wenn ich in die lustig aufblitzenden Äuglein von Klaus Flouride oder auf das für Sekundenbruchteile gebleckte Pferdegebiss von East Bay Ray blickte, fühlte ich, dass dies auch die Absicht der alten Herren da oben war, als Kommentar zur Zeit und zum Publikum im Astra.

Denn eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Damals, als das Abendland für seine Bewohner noch eine sichere Festung war, wurde der Untergang bloß gespielt, allerdings voller Ernst und mit ganzem Körpereinsatz. Heute, wo es nach Jahrhunderten der Ausplünderung des Rests der Welt endlich wirklich untergeht, glauben alle, es sei nur eine Art von neuer Unterhaltung.