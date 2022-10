Schlimmer als 1962

Ukraine Presidency/ZUMA Wire/imago Agiert bis jetzt nicht wie ein besonnener Politiker, sondern scheint zu jeder Eskalation bereit: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (25.10.2022)

Es vergeht in diesen Wochen kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Vertreter Russlands die Bereitschaft seines Landes zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine erklärt. Und mit großer Regelmäßigkeit lautet die Reaktion auf westlicher Seite: Na bitte, die Sanktionen und unsere »Unterstützung« der Ukraine wirken also doch. Wer jetzt Frieden schließe, ermutige »Putin« zu künftigen Eroberungen, heißt es. Selbst der Bundespräsident, der bisher in der Regel eine zurückhaltende Rhetorik pflegte, hat diesen Anschein jetzt fallengelassen und die Hoffnung auf ein Europa »mit Russland« ins Reich der Illusionen verwiesen.

In diesem Zusammenhang verdient ein Interview Beachtung, das Außenminister Sergej Lawrow am Sonntag dem russischen Staatsfernsehen über die 60 Jahre zurückliegende »Kuba-Krise« gegeben hat. Lawrow erinnert darin daran, dass die USA damals zuerst ihre Mittelstreckenraketen in Italien und der Türkei stationiert gehabt hätten, und dass die Aufstellung sowjetischer Raketen auf Kuba erst die Reaktion hierauf gewesen sei. Von hier aus geht Lawrow fort zur Lobpreisung der damaligen Führung der USA. Diese habe die Größe gezeigt, die Gefahr zu verstehen und sich mit der UdSSR auf einen Deal zu einigen: Jede Seite zieht ihre Raketen ab, und wenigstens der »heiße« Krieg wird vermieden. Lawrows Spekulation, ob die Möglichkeit einer solchen Einigung 17 Jahre nach 1945 daran gelegen habe, dass die damaligen Eliten den Zweiten Weltkrieg noch selbst erlebt hätten, ist Verbrämung eines beinahe schon verzweifelten Appells an die heutige Führung von USA und NATO, es an staatsmännischer Klugheit dem damaligen Präsidenten John F. Kennedy gleichzutun.

Die Wahrheit ist härter: Heute hat Russland eben kein Kuba mehr, auf dem es vor der »Haustür« der USA Raketen stationieren, so ein spiegelbildliches Drohpotential für die Führungsmacht des Westens aufbauen und gegen entsprechende Zugeständnisse auch wieder abbauen könnte. Insofern ist die Gefahr einer Eskalation bis hin zum atomaren Schlagabtausch heute in Wahrheit größer als 1962. Denn wenn die Biden-Administration öffentlich erklärt, sie arbeite daran, den dritten Weltkrieg zu vermeiden, aber parallel die Ukraine einerseits aufrüstet bis zum Anschlag und dazu erklärt, sie überlasse es Kiew, wann es zu Verhandlungen bereit sei – dann ist der Weg ins Verderben markiert. Die US-Rhetorik unterstellt: Biden traut offenbar Wladimir Putin die Vernunft zu, die er selbst hintanstellt, um Russland als mit den USA konkurrierende Großmacht auszuschalten. Es ist ein buchstäbliches russisches Roulette, was hier abläuft: Selenskij, der das Zünglein an der Waage spielen darf, will den Sieg, und er glaubt, ihn mit Hilfe der NATO erreichen zu können. Er hat nichts zu verlieren: Ein Verhandlungsfrieden wäre sein politisches und womöglich auch physisches Ende. Er spielt mit der Welt, und der Westen lässt ihn.