NSU-Akten geleakt

Christian Mang Auch nach jahrelangen Verhandlungen und Anhörungen bleiben wichtige Fragen zum NSU unbeantwortet

Die sogenannten NSU-Akten des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutzes (LfV) sind am Freitag vom ZDF-»Magazin Royale« des Moderators Jan Böhmermann gemeinsam mit dem Projekt »Frag den Staat« veröffentlicht worden. Die Dokumente waren ursprünglich für 120 Jahre als »geheim« eingestuft worden, diese Frist wurde nach dem Mord eines Neonazis am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke auf 30 Jahre gesenkt. Auch rund 130.000 Unterschriften unter einer Petition für die Veröffentlichung ließ die Landesregierung aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen nicht einlenken.

Die Bezeichnung »NSU-Akten« täuscht. Denn es handelt sich nicht um umfangreiche Unterlagen des Geheimdienstes über die Neonaziterrororganisation »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) und die möglichen Verstrickungen eigener Agenten darin, wie des beim Mord an Halit Yozgat in einem Internetcafé in Kassel anwesenden V-Mann-Führers Andreas Temme. Vielmehr hatte die Behörde ihre eigenen Akten – soweit diese nicht längst geschreddert waren – nach Bezügen zum NSU durchsucht. Im September 2014 hatte sie dann einen 17seitigen »Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV Hessen im Jahr 2012« vorgelegt, der nun mit diversen Anlagen sowie einer Liste mit relevanten Treffern in den selbst nicht mitveröffentlichten Akten geleakt wurde.

Zum Quellenschutz seien nur Abschriften veröffentlicht worden, teilte Böhmermann auf Twitter mit. Der Text scheine »vollständig und inhaltsgleich transkribiert worden zu sein«, bestätigte Torsten Felstehausen, der innenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Sonnabend gegenüber dpa. Der Einblick in die Arbeit des LfV zeige erneut: »Der Inlandsgeheimdienst schützt nicht die Verfassung, sondern gefährdet sie«, so der Linke-Politiker, der über den NSU-Untersuchungsausschuss Einblick in das Originalpapier hatte.

»Der Geheimbericht liefert keine Aufklärung und keine Antworten auf die relevanten Fragen rund um die rassistische Terrorserie des NSU«, lautet das auf seiner Internetseite veröffentlichte Fazit des antifaschistischen Recherche- und Analyseportals »Exif« nach Auswertung der Dokumente. »Im Kern ist es nur ein weiteres Zeugnis der desaströsen Arbeitsweise im deutschen Geheimdienst.«