Drohnen auf Sewastopol

Pavel Rebrov/REUTERS Russische Kriegsschiffe im Hafen von Sewastopol (Symbolbild)

Bei einem Drohnenangriff auf den Marinehafen von Sewastopol ist am frühen Sonnabend morgen mindestens ein Schiff beschädigt worden. Wie das russische Militär anschließend mitteilte, seien mindestens 16 Drohnen, davon die Hälfte seegestützt, auf eine Bucht abgefeuert worden, in der russische Kriegsschiffe vor Anker lagen. Unklar ist, welche Schiffe getroffen wurden. Die ukrainische Seite nannte die Raketenfregatte »Admiral Makarow«, die russische ein Minenräumboot oder – in anderen Stellungnahmen – einen Hochseeschlepper. Auch welche Schäden angerichtet wurden, ist unklar. Bilder aus sozialen Netzwerken zeigten eine schwarze Rauchsäule über der von der Flotte genutzten Bucht. Die russischen Meldungen blieben das Wochenende über widersprüchlich: Erst hieß es, alle angreifenden Objekte seien abgeschossen worden, dann, bei einem Schiff sei die Funkortungsanlage beschädigt worden. Dies aber widerspricht dem Bild mit der Rauchsäule.

Ungewissheit herrscht auch über die Urheberschaft des Angriffs. Russland beschuldigte Großbritannien, von der ukrainischen Marinebasis in Uschakow nahe Mikolajiw aus den Angriff vorbereitet und gesteuert zu haben. Das dem US-Militär nahestehende »Institute for the Study of War« schrieb dagegen am Sonntag morgen, hinter dem Angriff habe »wahrscheinlich« die ukrainische Armee gestanden. Im aktuellen Kontext ist diese Zuschreibung ein Versuch der Deeskalation oder zumindest, eine mögliche Beteiligung westlicher Führungsmächte an der Kriegführung gegen Russland zu verschleiern, um einer Eskalation von russischer Seite kein Argument zu liefern.

Russland nannte den Angriff einen »Terroranschlag« und kündigte als Antwort seine Mitwirkung an dem Vertragssystem zur Gewährleistung des Exports von ukrainischem Getreide über die verbliebenen Schwarzmeerhäfen des Landes auf. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte dies »bedauerlich« und forderte Russland auf, seine Entscheidung zu überdenken. US-Präsident Joseph Biden sprach von einer »schlichtweg empörenden« Entscheidung, und sein Außenminister Antony Blinken beschuldigte Russland, »Nahrungsmittel zur Waffe zu machen«.

Russland begründete seine Entscheidung damit, dass die getroffenen Schiffe zur Absicherung der Weizenkonvois verwendet worden seien. Ob das stimmt, ist schwer nachzuprüfen. Bei einer hochmodernen Raketenfregatte wäre das eher eine Vergeudung militärischer Ressourcen gewesen. Auf jeden Fall kam der Export ukrainischen Getreides als Folge der russischen Entscheidung zum Erliegen. Ohnehin war er nach ukrainischen Angaben zuletzt nur stockend verlaufen. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vor einigen Tagen beklagt, es lägen schon 106 Schiffe vor Odessa auf Reede und könnten nicht in See stechen. Unter im August zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und der UNO abgeschlossenen separaten Verträgen sind bisher etwa neun Millionen Tonnen ukrainisches Getreide exportiert worden, das entspricht etwa der Hälfte der Lagerbestände aus der Ernte 2021, ohne Berücksichtigung des neuen Ertrags.

Die britische Presse veröffentlichte als Reaktion auf die russische Entscheidung Schreckensmeldungen über erhebliche Preiserhöhungen für Brot und Teigwaren. So schrieb die Daily Mail am Sonntag, die Preise für Backwaren und Nudeln könnten um weitere bis zu 63 Prozent in die Höhe gehen. Stand Oktober waren sie bereits innerhalb eines Jahres um knapp 35 Prozent gestiegen.