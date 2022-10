Anno … 44. Woche

1952, 1./2. November: Der Parteivorstand der KPD beschließt das »Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutschlands«. Es befürwortet u. a. die Verständigung beider deutscher Staaten, die Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen, den beschleunigten Abschluss eines Friedensvertrags, den Abzug aller Besatzungstruppen und die Verpflichtung zur Bündnisfreiheit Deutschlands sowie die Bildung einer »Regierung der nationalen Wiedervereinigung«. Zudem ruft die KPD darin zum »revolutionären Sturz des Adenauer-Regimes« auf. Gerade dieser Programmteil wird im späteren Verbotsprozess von den Regierungsvertretern als Beweis der »Verfassungsfeindlichkeit« der KPD ausgelegt.

1952, 1. November: Die USA zünden auf dem Eniwetok-Atoll im Pazifik die erste Wasserstoffbombe. »Die mit Palmen und Buschwerk bestandene Insel, einen Kilometer lang und fünf Kilometer breit, war pulverisiert, aufgelöst, verschwunden«, heißt es in einem späteren Bericht über die Folgen der Explosion. Die Entwicklung der Bombe, deren Sprengwirkung mit zehn Megatonnen etwa 700 Atombomben des Typs entspricht, den die USA im August 1945 auf Hiroshima abgeworfen haben, geht auf eine Anordnung des US-Präsidenten Harry S. Truman zurück.

1987, 2. November: Bei einer Demonstration gegen die Startbahn West des Flughafens von Frankfurt am Main mit etwa 300 Teilnehmern werden zwei Polizisten erschossen, weitere werden teilweise schwer verletzt. Die Polizei reagiert auf die Todesschüsse mit Hausdurchsuchungen. Bereits am Folgetag kann sie einen der Tatverdächtigen festnehmen. Er gehört zum Kern der rund um die Startbahn stattfindenden militanten Proteste und war bereits überwacht worden. Ein weiterer Verdächtiger flieht nach Amsterdam, wird aber im März 1988 festgenommen und schließlich an die Bundesrepublik ausgeliefert. Im Februar 1989 beginnt der sogenannte Startbahnprozess, an dessen Ende einer der Verdächtigen wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt wird.

1992, 31. Oktober: Nachdem bereits im November 1979 eine Kommission eingesetzt worden ist, rehabilitiert die katholische Kirche den Mathematiker und Astronomen Galileo Galilei (1564–1642). Der Naturforscher hatte mit seinen Studien dazu beigetragen, Nikolaus Kopernikus’ These eines heliozentrischen Weltbildes zu bestätigen, das die gängige Annahme einer Mittelpunktstellung der Erde im Sonnensystem widerlegte.