Famille Gilliard/Musée de l'Elysée, Lausanne/ARTE France »Der Untergang der Romanows«

Die Simpsons

Homer kommt in Fahrt

Traue nie einem marodierenden Unternehmer, besonders, wenn er dich zu Musicaleinlagen verleitet. Die Stadt Springfield beweist Dummheit und installiert sich mit einer Ein-Spur-Bahn ein Millionengrab. Und dann kommt Homer Simpson ans Steuer, das Schienenunglück ist unausweichlich. USA 1993.

Pro sieben, Sa., 14.35 Uhr

USA: Jackson und der Sozialismus

Jackson ist eine arme Stadt im Süden der USA, die Wirtschaft siecht dahin, Geschäfte schließen, junge Akademiker ziehen lieber in andere Städte. Linke Bewegungen, insbesondere die DSA (Democratic Socialists of America), werben in Jackson für ihre Ziele. Die sogenannte Wasserkrise im August beflügelte die Mobilisierung der radikalen Linken: 150.000 Einwohner hatten wochenlang kein sauberes Trinkwasser mehr. Frankreich 2022.

Arte, Sa., 17.25 Uhr

Der Untergang der Romanows

Testat des Tutors Pierre Gilliard

Gefragt, bei welchem historischen Ereignis sie gern dabei gewesen sein wären, würde bei jW-Leserinnen und -Lesern die Oktoberrevolution sicher hoch im Kurs stehen. Der Schweizer Pierre Gilliard war ab 1904 als Hauslehrer des Zarennachwuchses angestellt. Und als Tagebuchschreiber und Hobbyfotograf lieferte er Material aus den letzten Jahren der Romanow-Dynastie. Frankreich 2017.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Wenn das Geld nicht reicht – zum Heizen

Wer weder der Pinguin noch Dr. Freeze ist, hat gerade wenig damit zu tun, Batman zu töten, aber viel, sich darüber Gedanken zu machen, wie es warm wird in der Bude. Öl, Gas, Holz, Strom – alles wird teurer, während die Reallöhne sinken. Ist die Kälte erst mal drin, dann reicht auch kein zweiter Pullover. BRD 2022.

ZDF, So., 18.00 Uhr

Zu Tisch

Matera

In der süditalienischen Region Basilicata liegt das 60.000-Seelen-Städtchen Matera. Wo wohnen diese Seelen? In Sassis. Was wird in den in Stein gehauenen Wohnungen so zubereitet? Parmigiana. Nudelauflauf, herrlich! BRD/Frankreich 2019.

Arte, So., 18.25 Uhr

Vom Mont Blanc ans Mittelmeer

Die französischen Alpen

Das Gefährt: ein 40 Jahre alter Kastenwagen von Renault. Die Strecke: die legendäre »Route des Grandes Alpes«. Eine nette Doku über Frankreichs Stück Alpen, samt seinen Murmeltieren und Weberinnen. BRD 2022.

SWR, So., 20.15 Uhr