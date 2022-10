Imperiale Politik

Stefan Hoge/ZDF Russland wegdrängen und zerstören bleibt deutsche Strategie von 1914 bis heute (Bild: Manöver »Baltic Tiger« in Estland, o. D.)

Was tut man, wenn der Russe vor der Tür steht? Am besten erst einmal hereinlassen, lernt man aus der Doku »Moderner Krieg« auf 3sat. Die Ukrainer hätten die Invasoren darauf auch mit Hilfe von Flugdrohnen aus dem Elektromarkt schwer in Verlegenheit gebracht. Wozu dann aber die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr? Wäre Guerillakampf nicht günstiger? Doch bis hierher soll der Krieg ja gar nicht gelangen, hieß es in der anschließenden Talkrunde bei Gerd Scobel: Vielmehr soll die Ukraine ganz allein die Schmutzarbeit erledigen und Russland niederringen, bis es in Moskau zu einer »Stunde Null« kommt. Dabei will man Kiew helfen, aber bloß nicht selbst etwas von der Zerstörung abbekommen. Worauf man sich allerdings einstellen solle, sei Verzicht auf Wohlstand. Schließlich brauche man eine starke Armee nicht nur zu Abschreckung und Verteidigung – sondern auch für Militärinterventionen wie im Sahel. Wer hat noch einmal behauptet, dass es Russland ist, das eine imperialistische Politik verfolgt? (jt)