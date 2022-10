ZUMA Press/imago/Montage jW

Konsequente Friedenspartei

Zu jW vom 20.10.: »›Antiimperialismus‹ gegen Russland«

Ein sehr informativer und aufklärender Artikel über die neue ukrainische »Linke« aus der Retorte transatlantischer Netzwerke, die uns ein Teil der linken Parteiführung als Partner verkaufen möchte, während Mitglieder langjähriger Partnerorganisationen wie der Kommunistischen Partei oder auch der trotzkistischen Vereinigung Borotba vom ukrainischen Regime schon lange vor dem Februar 2022 gejagt wurden. Die Parteitagsregie hatte im Juni die Delegierten des Bundesparteitages mit der Präsentation solcher transatlantischer »Linker« als neuer Partner überrascht, und die dringend benötigte Zeit in der Generaldebatte über linke Antworten und Alternativen zur deutschen Außenpolitik u. a. durch Debatten über Sexismus – inklusive »Forum kritische Männlichkeit« – skandalös verkürzt. Die Unterstützung einer solch bellizistischen Querfrontlinken wie der Organisation Sozialnij Ruch mit ihrem ukrainischen Nationalismus und den transatlantischen Netzwerken wäre eindeutig programmwidrig (Erfurter Programm). Einem solchen von der linken Bundestagsabgeordneten Caren Lay geforderten »Update« linker Außenpolitik müssen wir entschieden widersprechen und in der Partei Widerstand entgegensetzen! Die Linke muss konsequente Friedenspartei bleiben und auch weiterhin an der Seite der Friedensbewegung der Konfrontationspolitik widerstehen! Für den sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen, Verhandlungen jetzt!

Carsten Schulz, Berlin

Verbrüderung

Zu jW vom 25.10.: »Die Kasse klingelt«

2014 war ein Verbrechen – ebenso wie 2022. Putin ist kein Kommunist und führt einen kapitalistischen Krieg, Selenskij ebenfalls! Das Gegeneinanderaufrechnen von Opfern steht dem Gedanken des proletarischen Internationalismus diametral entgegen. Nieder mit allen Kriegstreibern in Kiew, Moskau, Berlin und Washington – Soldatenverbrüderung wie 1917 und danach eine neue Oktoberrevolution in Kiew und Moskau! (Ja, ich weiß, dass das nur ein Traum ist!)

Marian Rose, per E-Mail

Kolonialismus

Zu jW vom 21.10.: »›Es gilt das Prinzip Nichteinmischung‹«

Die europäischen Ex- und Neokolonialmächte verharren noch immer in dem imperialistischen Herrenmenschenungeist der Berliner Kongokonferenz von 1884/85 und trachten mit asymmetrischen »Frei«-Handelsabkommen sowie mittels Hochrüstung ihre Dominanz über den Rest der Welt fortzuschreiben. Die Fortsetzung der alten »Kanonenbootpolitik« in modifizierter Form. Damals leitete sich die moralische Begründung für die Ausplünderung ferner Regionen sowie die Ausbeutung und Versklavung der dortigen Menschen aus einer vermeintlich christlichen zivilisationsmissionarischen Verpflichtung gegenüber den »unkultivierten Wilden« ab – »The White Man’s Burden« –, heute ist es die angebliche humanitäre Verpflichtung zum Export »westlicher Werte«. Die Verlogenheit jedoch ist und bleibt die gleiche.

Reinhard Hopp, Berlin

Altersschwäche

Zu jW vom 24.10.: »Xi bleibt Generalsekretär«

Dass es auch in der KPCh verschiedene Strömungen geben mag, sollte nicht überraschen. Inwieweit jedoch parteiinterne Differenzen, so wie es westliche Medien propagandistisch auszuschmücken versuchen, darin münden, dass ein altgedienter Funktionär und ehemaliger Präsident wie Hu Jintao »nicht ganz freiwillig aus dem Konferenzsaal geleitet« wurde, wie es Jörg Kronauer schreibt, sollte doch durch Fakten belegt werden.

Auf einer Filmaufnahme des Chinesischen Fernsehens ist zu sehen, wie Hu aus dem Saal hinausbegleitet wird, während man ihm unter die Arme greift, auf einer anderen Aufnahme, wie ihm Xi Jinping beim Hinsetzen hilft. Das sieht nicht nach einer »nicht ganz freiwilligen« Eskortierung aus. Sicher – ein Schwächeanfall eines älteren Parteimitglieds geschah gewiss nicht »ganz freiwillig«. (…)

Thomas Allwinn, Erzhausen

Historische Parallele

Zu jW vom 22./23.10.: »US-Embargo gegen China«

Geschichte wiederholt sich. Vor Jahrzehnten gab es eine Cocom-Liste, um die sozialistischen Staaten, vorrangig die Sowjetunion und die DDR, vom Hochtechnologietransfer nicht nur, aber vor allem auf dem Gebiet der Mikroelektronik abzuschneiden. Wie wir heute wissen, durchaus mit Erfolg. Dabei hatten beide Staaten die Voraussetzungen, auf diesem Gebiet mitzuspielen. Die Sowjetunion gehörte bis in die 60er Jahre zu den führenden Ländern auf dem Gebiet der Entwicklung und Anwendung der (Groß-)Rechentechnik. In der DDR gab es seit Anfang der 60er in Dresden eine AG Mikroelektronik (AMD). Mangelnde Weitsicht späterer Parteiführungen führte in den 70er Jahren zu einem hoffnungslosen Rückstand. Späte Einsichten konnten diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Die Konkurrenz war Generationen enteilt. Erich Honecker sonnte sich im Erfolg eines Ein-Megabit-Chips, die anderen hatten schon die dritte Generation. In der Sowjetunion gab es Anfang 1960 Konzeptionen für eine Vernetzung der Volkswirtschaft, OGAS. Leider wurde dieses Projekt nicht umgesetzt, es hätte die Grundlage für ein sozialistisches Internet werden können. Im heutigen Russland ist es offensichtlich nicht viel anders. In der DDR wollte man zu Zeiten des NÖS mit Rechentechnik und Kybernetik die Volkswirtschaft auf Trab bringen. Dieser Versuch scheiterte oder wurde torpediert. Ein späterer Generalsekretär meinte, Kybernetik als »Pseudowissenschaft« diffamieren zu müssen. Das waren alles Beiträge zur Niederlage des Sozialismus. Die chinesische Führung muss die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen, wenn China nicht hoffnungslos in Rückstand geraten soll. Wer die Hochtechnologie Mikroelektronik beherrscht, ist klar im Vorteil und unangreifbar. Allerdings ist dies nicht nur ein chinesisches Problem, auch (West-)Europa trottet auf dem Gebiet der Mikroelektronik den führenden Ländern Südkorea und Taiwan 15 Jahre hinterher.

Reinhard Sandrock, Dresden