Zwei Palästinenser bei Nablus getötet

Ramallah. Bei einem erneuten Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben am Freitag zwei Palästinenser getötet worden. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden die Männer durch Schüsse der israelischen Streitkräfte getötet. Sie stammten aus dem nahe Nablus gelegenen Flüchtlingslager Askar. In den vergangenen Tagen waren mehrere Palästinenser von israelischen Soldaten in Nablus getötet worden. Seit zwei Wochen kontrolliert das israelische Militär die Wege in die Stadt und aus ihr heraus und überwacht den Luftraum mit Drohnen. (AFP/jW)