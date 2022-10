Musk feuert Chefriege bei Twitter

San Francisco. Elon Musk hat seine Ära bei Twitter mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien unter anderem der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten der Sender CNBC und das Wall Street Journal in der Nacht zum Freitag. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und Fake News zuständige Managerin Vijaya Gadde gehöre zu den Entlassenen. Musk hatte Agrawal in den vergangenen Monaten kritisiert. Einer der Manager sei aus der Firmenzentrale herausgeführt worden, schrieb die New York Times unter Berufung auf informierte Personen. (dpa/jW)