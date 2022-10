Prag: Zehntausende protestieren gegen Regierung

Prag. In Tschechien haben Demons­tranten am Nationalfeiertag den Rücktritt der liberalkonservativen Regierung gefordert. Auf dem zentralen Wenzelsplatz in Prag versammelten sich nach Einschätzung der Polizei am Freitag mehrere zehntausend Menschen. Die Kundgebung stand unter dem Motto »Die Tschechische Republik an erster Stelle«. Die Veranstalter fordern militärische Neutralität und ein Ende der Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Geld. Zudem sprechen sie sich unter anderem gegen Zuwanderung aus. (dpa/jW)