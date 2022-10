Nur die halbe Wahrheit

Filmfest FrauenWelten TERRE DES FEMMES Die Protagonistin des Films Hanifa (r.) wurde gerettet, ihre Schwestern überlebten nicht

In Deutschland ist der Dokumentarfilm »Angels of Sinjar«, eine deutsch-polnische Koproduktion, erstmals auf dem von Terre des Femmes organisierten Filmfest »Frauenwelten« zu sehen. Das Festivalteam lobt als »hochemotional und aufwühlend«, wie der Film über den Genozid an Jesidinnen und Jesiden im Nordirak berichte. In der Tat gehen die Schilderungen der brutalen Gewalt gegen Frauen unter die Haut, zumal sie niemals reißerisch ausfallen, sondern Empathie auslösen.

Was viele nicht wissen: Die im August 2014 begonnene Attacke der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) in der nordirakischen Stadt Sindschar (kurdisch: Sengal) und deren Umland ist bis heute nicht beendet. Die Filmemacherin Hanna Polak beschreibt in ihrem 2022 fertiggestellten Werk schonungslos, wie nachdrücklich diese Kriegsverbrechen noch immer wirken: Frauen legen Zeugnis über die ausweglose Lage von Mädchen und Frauen ab, die gedemütigt, gefangengehalten und vergewaltigt wurden. Einige von ihnen wurden auf Sklavenmärkten mehrfach an neue Schergen verkauft. Der Film thematisiert, wie sich die Gewalt besonders gegen jene richtete, die sich widersetzten und weigerten, zum Islam zu konvertieren.

Polak schildert am Beispiel ihrer Protagonistin Hanifa, die zwar sich selbst retten konnte, aber mitansehen musste, wie ihre fünf jüngeren Schwestern gekidnappt wurden, wie mühsam sich die Suche nach Verschleppten gestaltet. Bis heute sind noch nicht alle Frauen befreit. Mit einem Zitat aus der Preisrede von Nadia Murad, der Friedensnobelpreisträgerin von 2018, die all das am eigenen Leib hatte erleben müssen, wird klar, wie berechtigt Kritik an internationalen Politikern ist: »Was wäre, wenn es sich dabei um eine Geschäftstransaktion handelte, um ein Ölfeld oder eine Waffenlieferung? Dann hätte man sicherlich längst alle Hebel in Bewegung gesetzt.«

Kritisch zu bemerken ist, dass der Film nur die halbe Wahrheit berichtet. So ordnet Regisseurin Polak die Lage nicht hinreichend politisch ein. Jene andere Hälfte, über die der Film sich ausschweigt, lässt das Handeln der Politikerriege in tatsächlich noch schlechterem Licht erscheinen: Zwar ist in einer Filmepisode von einem »PKK-Mann und einer kurdischen Militanten« die Rede, die im Fall der Befreiung einer Schwester aktiv mitwirken. Allerdings wird im Film nicht klar, dass es kurdische Kämpferinnen und Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans oder mit ihr verbündeter Gruppen waren, die in dieser Lage als einzige halfen; also Mitglieder jener Organisation, die Deutschland seit Jahrzehnten als terroristisch brandmarkt und in keinster Weise unterstützt. Im Gegenteil hält die BRD deren Verbot seit 1993 aufrecht, PKK-Mitglieder werden hierzulande kriminalisiert und ins Gefängnis eingesperrt. Hiesige Politikerinnen und Politiker haben zuwenig unternommen, um sich für die misshandelten Jesidinnen einzusetzen, vielmehr behindern sie obendrein die Aktivitäten von deren Helferinnen und Helfern. Im Film ist von all dem keine Rede.

Soviel zur inhaltlichen Kritik. Fragwürdig ist zudem, ob es Sinn macht, einen derart ernsthaften und historisch relevanten Film mit einer folkloristisch anmutenden Einstiegsszene zu beginnen. Die Kamera schweift über weite Berglandschaften des Sengal-Gebirges, die Episode ist mit religiös überladenen Texten über engelsgleiche Wesen unterlegt. Festzuhalten ist: Ein Publikum, das sich eine solche Dokumentation anschaut, weiß wohl, dass es schwere Kost sein wird, und bedarf solch zuckersüßer Einleitungen nicht, worauf der Filmtitel »Angels of Sinjar« rekurriert. Dass der Film bei aller Kritik dennoch sehenswert ist, verdankt er der sensiblen Darstellung der Protagonistinnen und deren detailgenauen Schilderungen.