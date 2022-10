Nachschlag: Brecht im Exil

Hedwig Schmutte/ARTE Bertolt Brechts »edelster Teil« – der Pass

Den Plan zu den »Flüchtlingsgesprächen« fasste Bertolt Brecht schon kurz nach seiner Ankunft im dänischen Exil Ende 1933. Arte nimmt den Text, in dem der Schriftsteller das Los der Geflüchteten schildert, zum Anlass, dessen Entstehungsgeschichte nachzuspüren und Brechts Exilzeit vorzustellen. Der seit dem »Dreigroschenoper«-Erfolg in ganz Deutschland bekannte Dichter, der sich im Laufe der 1920er Jahre den Kommunisten zugewandt hatte, musste direkt nach dem von den Nazis inszenierten Reichstagsbrand fliehen und gelangte nach Aufenthalten in der Tschechoslowakei, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Dänemark, Schweden und Finnland schließlich 1941 in die USA, die er – aus Angst und Abscheu vor dem antikommunistischen Furor der US-Innenpolitik – 1947 in Richtung Schweiz verließ. Ein Jahr später ließ er sich schließlich in der späteren DDR nieder. Arte liefert mit der Doku, in der u. a. der Brecht-Biograph Stephen Parker auftritt, einen soliden Überblick. Sehenswert. (row)