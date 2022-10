Gepfusche in Senatskanzlei

Stefan Boness/IPON Protestaktion der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am 28. Mai in Berlin

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel wolle die Berliner Mieter »für dumm verkaufen«. So lautet der Vorwurf der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) angesichts der Verrenkungen des SPD-Politikers, die Öffentlichkeit über die Arbeit der Expertenkommission »Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen« möglichst unbehelligt zu lassen. Auch ein halbes Jahr nach ihrer Konstituierung könne noch immer nicht die Rede davon sein, dass das Gremium »im Grundsatz öffentlich« tage, beklagte DWE-Sprecher Kalle Kunkel am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Auf Missfallen stößt das Treiben auch bei der Partei Die Linke, die in der Hauptstadt mitregiert.

An diesem Freitag berät die Kommission in sechster Sitzung, ob, wie und wann das vor einem Jahr mit den Stimmen von mehr als einer Million Wähler bestätigte Volksbegehren zur Rückverstaatlichung großer Immobilienkonzerne umgesetzt wird. Eigentlich hatte die Landesregierung versprochen, dass der 13köpfige Fachzirkel mit einem Höchstmaß an Transparenz agieren werde. So wurden dem DWE-Bündnis per Senatsbeschluss besondere »Informationsinteressen« eingeräumt nebst der Zusicherung, das Gremium arbeite »im Grundsatz öffentlich«. Alles Augenwischerei, meint Kunkel. Tatsächlich entspreche die jetzige Verfahrensweise »genau der Definition von nichtöffentlichen Sitzungen im Bundestag«. Laut der erst nach langem Zögern publizierten Geschäftsordnung berät und beschließt das Gremium »regelmäßig in nichtöffentlicher Sitzung« und bestenfalls in Ausnahmefällen öffentlich.

Geisel stehe im Verdacht, das Anliegen der Aktivisten durch Einsetzung der Kommission ausbremsen zu wollen, um letztlich seine Realisierung zu verhindern. Vor drei Wochen hatte das Onlineportal »Frag den Staat« Dokumente vom Mai 2020 publik gemacht, aus denen hervorgeht, wie Geisel als damaliger Innensenator die Prüfung des Volksbegehrens »wissentlich rechtswidrig« verschleppt hat. Mit Erfolg: Bis zur Genehmigung im September 2020 bedurfte es erst mehrerer Klagen durch die Initiatoren. Und seit dem Volksentscheid müht sich die SPD-Spitze mit allerlei Tricks, die Umsetzungsperspektiven zu versperren. Das »Gepfusche« in Geisels Senatskanzlei habe System, befand Kunkel. »So will er die einzig nachhaltige Lösung der Berliner Wohnungskrise aus dem Bewusstsein der Stadtgesellschaft verdrängen.«

Einen »extrem absurden Umgang« moniert Niklas Schenker, wohnungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Wie er am Donnerstag gegenüber junge Welt sagte, teilt er die Sorge, die SPD-Regierenden könnten das Volksbegehren »aussitzen wollen«. Der Abgeordnete hat eine Anfrage an den Bausenator gerichtet, dessen Antworten offenbarten, wie er die Transparenzprobleme der Kommission zu verschleiern versuche. Kunkel kommentierte: »Wir sehen hier ein Outsourcing von politischer Verantwortung.« Wie bereits bei der Berliner Pannenwahl sei Herr Geisel nicht bereit, für Vorgänge in seinem Zuständigkeitsbereich einzustehen. »Mit diesem fortgesetzten undemokratischen Verhalten gefährdet er aktiv das Vertrauen in die Demokratie in Berlin.« Ob es in Anbetracht der kommenden Wiederholungswahl klug sei, »so dreist und verantwortungslos« mit dem Votum von über einer Million Menschen umzugehen, müssten »Geisel und die Senatsparteien selbst beantworten«.

Angesichts der fortgesetzten Obstruktionsversuche waren DWE-Vertreter am Mittwoch abend mit der Kommissionsvorsitzenden Herta Däubler-Gmelin zusammengetroffen. Ziel der Aktivisten war es, einen »Öffentlichkeitsfahrplan« durchzusetzen, der »mindestens weitere öffentliche Anhörungen, Sitzungen, eine Präsentation des Zwischen- und Abschlussberichts sowie andere Formate umfassen muss, die dem großen öffentlichen Interesse gerecht werden«. Wie Kunkel bemerkte, habe die SPD-Politikerin immerhin zugesagt, die Empfehlungen »noch einmal in die Kommission zurückzutragen«.