Abgeordneter verlässt Grünen-Fraktion

Mainz. Der rheinland-pfälzische Abgeordnete Andreas Hartenfels ist aus Bündnis 90/Die Grünen und deren Landtagsfraktion ausgetreten. Er begründete dies am Donnerstag in Mainz damit, dass sich die Partei auf ihrem jüngsten Bundesparteitag von ihrem »bisherigen Verständnis als Friedenspartei verabschiedet« habe. Die Zustimmung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sei zwar kein Thema der Landespolitik, aber »wesentlicher Teil des politischen Raums, in dem wir uns alle bewegen«, so Hartenfels. Er hatte seit 1984 den Grünen angehört und bleibt nun parteiloser Abgeordneter. (dpa/jW)