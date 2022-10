Fabrik in Lingen mit Uran aus Russland versorgt

Lingen. Wie nun bekanntwurde, hat Ende September ein Urantransport aus Russland die Brennelementefabrik in Lingen im Emsland erreicht. Das geht aus im Internet veröffentlichten Daten des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hervor. Demnach wurde angereichertes Uranhexafluorid am 28. und 29. September nach Lingen transportiert. Grundlage waren Genehmigungen von 2021. Die Fabrik gehört dem französischen Unternehmen Framatome und beliefert unter anderem AKW in Belgien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland. (dpa/jW)