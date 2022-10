Nachschlag: Grausiger Zufallsfund

Rolf Vennenbernd/dpa »Traumberuf«: Mitglieder der GSG 9 in Sankt Augustin (8.8.2022)

Nichtsahnend ein interessantes Video auf Youtube angeklickt und schon mittendrin im Comic für angehende Kämpfer im Staatsdienst. Was einer schlechten Nachahmung der Serie South Park ähnelt, ist die Werbung des Trimm-dich-auf-Krieg-Unternehmens PPF Germany. Geworben wird mit Slogans wie »eigene Grenzen kennenlernen«, »scharfe Einsätze« (?) und »110 Prozent Einsatz für deine Kameraden«. Ob im Fitnessraum oder beim Arzt, die gezeigten Männer (vom patriarchalen Rollenmodell wollen wir an dieser Stelle schweigen, aber eine Person of Color tut’s schließlich auch) tragen ihre Kampfmontur mit BRD-Flagge und Mufutu offenbar 24/7 – einfach fürs Gefühl. Denn sie wollen was erreichen: Eine Karriere bei KSK, MEK, GSG 9 oder SEK. Und bei PPF wirst du nicht von irgendeiner Lusche unterrichtet, sondern natürlich »von den Besten«. Selbstbekunderter Marktführer im »Tactical Fitness« kann eben nicht jeder sein und außerdem ist es, so ein Kommentar, einfach »wahnsinnig geil gemacht«. (si)