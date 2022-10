ZUMA Press/imago/Montage jW

Fehlendes Bewusstsein

Zu jW vom 15./16.10.: »Ende der Koexistenz«

So sieht es aus, wenn die Bourgeoisie sich zankt. Es ist ziemlich egal, um welche politischen Themen oder Inhalte es geht. Sobald Macht und Egoismus zusammentreffen, kommt das fehlende Klassenbewusstsein in Form von Intrigen und Hinterhältigkeit zum Vorschein – das ist ihre Tagesordnung. Deshalb wird es auch niemals eine linke Partei von Dauer geben. Egal, ob mit oder ohne Wagenknecht. Man muss sich klarmachen, dass Linke keine Kommunisten sind und mit dem Proletariat so gut wie nix zu tun haben. Sie sind weder Revolutionäre noch Straßenkämpfer. Sie sind ein egoistischer Haufen von Bürokraten und leben in »Aktentaschen«. Meine Tagesordnung ist eine proletarische Tagesordnung, und die hat nicht das geringste mit der Tagesordnung der Linken zu tun.

Manfred Guerth, Hamburg-Altona

Partei oder Karrierenetzwerk

Zu jW vom 17.10.: »Nicht mehr zu retten«

Danke für diese informativen Denkanstöße. Ich war Mitglied der Partei Die Linke vom Tag des Gründungsparteitags an, habe mich jahrelang ideell und mit eigenem Geld für den niedersächsischen Landesverband und für seinen politischen Erfolg engagiert. Hatte dabei stets »meinen eigenen Kopf«, was aber gar nicht gewollt war. Im (neudeutsch) »Netzwerken« war ich nicht so geübt, und so galt ich (wie so viele vor mir, die außerhalb der Landeshauptstadt und des dort beheimateten, größten Kreisverbands des Landes aktiv waren) irgendwann wohl als notorischer Nörgler und Nestbeschmutzer, auf dessen Mitwirkung man keinen Wert legte. Meine Reaktion auf die Rezension der Broschüre von Ekkehard Lieberam fiel eine Woche nach der zum dritten Mal vergeigten Landtagswahl wesentlich kürzer aus. Einigen früheren Mitstreitern schrieb ich die folgende E-Mail: »Alle hilflosen ›Analysen‹ und Erklärungsversuche nach dem erneuten Debakel bei der niedersächsischen Landtagswahl bleiben zurück hinter dem, was E. Lieberam als Ursache für den Niedergang der Linken für ursächlich hält. (…) Vielleicht ist Die Linke ja doch noch zu retten: wenn schon nicht als linke, also klassenkämpferische Partei für die vielen, dann wenigstens als Karrierenetzwerk für diejenigen, die’s brauchen – wie bei Bündnis 90/Die Grünen.«

Hermann Taubenberger, Dannenberg (Elbe)

Niedergang

Zu jW vom 20.10.: »Nichts als Schrott«

… alles zu 95 Prozent Schrott. Werner Herzog hat mir aus dem Herzen gesprochen. Er hat ganz einfach recht. Aber es betrifft ja nicht nur die Filmindustrie: ob Funk- und Fernsehangebote – von Print- und Internetmedien ganz zu schweigen. Aber diese Erscheinungen sind nur ein böses Spiegelbild der Gesellschaft. Man schaue in die Politik: Arroganz, Überheblichkeit, fehlende Sachkenntnis bis hin zu strotzender Dummheit, gepaart mit krankhafter Selbstverliebtheit. Wenn führende Politiker in ihrem Duktus vom »Wumms«, »Doppelwumms«, von »ey, Alter« bis zu »auf die Fresse hauen« öffentlich ihre Artikulationen betreiben, dann sind das die sichersten Zeichen für den Niedergang in Primitivismus, Niveaulosigkeit und für sukzessive Rückschritte ins Tierreich. Warum sollte sich die Filmindustrie davon ausnehmen, Herr Herzog? Danke für Ihre Offenheit.

Wieland König, Neustadt in Holstein

Berechtigte Zweifel …

Zu jW vom 20.10.: »Kontraproduktiver Protest«

Auch wenn ich viele der erhobenen Forderungen für richtig halte, kann ich dieser Form des Aktivismus nichts abgewinnen. Statt einer Stunde brauchte ich gestern vier Stunden zur Arbeit (aus Nordbrandenburg nach Charlottenburg via »A 111« und »100«). Die Stausteherei kostet natürlich Sprit und verursacht zusätzliche Abgase jeglicher Art. Dann treibt diese Art von Aktivismus einen Keil zwischen Umweltschutz und Menschen, die von Arbeitseinkommen abhängig sind. (…) Mögen mich einige jetzt Lampenputzerrevoluzzer nennen: Ohne die breite Unterstützung durch die arbeitenden Menschen ist echter Umweltschutz nicht möglich.

Armin Christ, Löwenberger Land

… oder seriöser Klimaschutz

Zu jW vom 20.10.: »Kontraproduktiver Protest«

Nun, das ist doch ein wenig frech. Während die bundesdeutsche Regierung lieber Krieg als Klimaschutz treibt, die bundesdeutsche »Linke« sich vor allem in Äquidistanz übt und die Fridays for Future sich als Stimmensammler für die Hauptkriegstreiber profilieren, gibt es einige wenige Aktivisten, die den Klimaschutz ernst nehmen und schon werden diese der Arbeiterklasse als Gegner präsentiert. Da schaut man unwillkürlich noch einmal nach, ob man sich nicht in der Zeitung vergriffen hat. In Berlin hat man sowieso Dauerstau, aber es gibt hier ÖPNV, und wer es eilig hat, fährt ohnehin Rad. Diskussionswürdig eh, ob es so notwendig ist, dass massenweise Wasser- und sonstige Lieferanten mit ihren Kleintransportern den Verkehr behindern – oder wer überhaupt den innerstädtischen Autoverkehr betreibt. Aus einem Berliner Großbetrieb kann ich berichten, dass die Arbeiterklasse eher nicht so betroffen war.

Gabriel Toledo, Berlin

AKW-Streit

Zu jW vom 19.10.: »Die Stecker bleiben drin«

Das aktuelle Mach(t)wort des Kanzlers darf gewiss als »Inszenierung von Politik« (wobei allein diese Aussage freilich nichts anderes als ein Pleonasmus ist) betrachtet werden. Den Atomstreit derart zu beenden, war, unabhängig von fachlichen Hintergründen, machttaktisch opportun und gesamtgesellschaftlich absehbar populär; ein – zumal in diesen krisenverhafteten Zeiten – regierungsseits zweifellos höchst seltenes Momentum. Bleibt angesichts der allenthalben hohen wirtschaftlichen Belastungen für Privathaushalte wie für Unternehmen sehr zu hoffen, dass diese Entscheidung auch sachlich und nachhaltig die richtige war.

Matthias Bartsch, Lichtenau