Gewalt gegen Geflüchtete

imago images/ANE Edition Im Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos (März 2021)

Ärzte ohne Grenzen berichtete am Donnerstag über einen Einsatz auf der griechischen Insel Lesbos:

Am Donnerstag, dem 20. Oktober, hat ein Notfallteam von Ärzte ohne Grenzen einen offiziellen Alarm bezüglich einer Gruppe von Menschen erhalten, die gerade auf der griechischen Insel Lesbos angekommen waren und dringend medizinische Hilfe benötigten. Als ein Team von Ärzte ohne Grenzen dort eintraf, fand es drei Personen mit Handfesseln und vier Verletzte vor, die angaben, geschlagen worden zu sein. »An diesem Tag wurden wir zu einem Noteinsatz gerufen«, sagt Teo di Piazza, Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos. »Als wir uns dem Ort, der sich auf einem Berg befand, näherten, hörten wir Menschen sehr laut schreien. Wir waren besorgt und liefen in ihre Richtung. Als wir ankamen, fanden wir 22 Menschen vor. Alle weinten, Frauen, Kinder und Männer. Drei Personen waren mit Kabelbindern sehr fest gefesselt. Vier weitere waren verletzt. Ihren Berichten zufolge sind die Verletzungen auf die Gewalt einer Gruppe von Personen zurückzuführen, die weglief, als wir kamen.«

Alle standen unter Schock. »Wir konnten sehen, dass die Menschen in einem kritischen Zustand waren«, sagt Teo di Piazza. »Wir mussten einen unserer Psychologen rufen, um der Gruppe psychologische Erste Hilfe zukommen zu lassen. Die vier Verletzten wurden zur Abklärung ihres Zustands und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen kamen kurz vor unserem Eintreffen sieben oder acht Personen auf die Gruppe zu und behaupteten, sie seien Ärzte und hätten Lebensmittel. Dann begannen sie offenbar, die Angekommenen zu schlagen und ihnen Handschellen anzulegen, sobald sie sie fanden«, so Di Piazza weiter. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen haben ähnliche Berichte über die Anwendung von Gewalt gegen Menschen gehört, die auf Lesbos und Samos ankommen, um nach einer traumatisierenden Reise dort Sicherheit zu suchen. (…)

Der Thüringer Landesverband der Sinti und Roma und die Opferberatung forderten am Mittwoch Anstrengungen gegen rassistische und antiziganistische Hetze:

Nachdem der Landrat des Landkreises Eichsfeld, Dr. Werner Henning, aufgrund von massiven rassistischen und explizit antiziganistischen Drohungen entschieden hat, den Mietvertrag für eine Halle als Unterkunft für Geflüchtete in Leinefelde zurückzuziehen, fordern RomnoKher Thüringen e. V., der Landesverband der Sinti und Roma und die Opferberatungsstelle Ezra: Die Landesregierung muss in Zusammenarbeit mit den Kommunen endlich erkennbare Anstrengungen gegen zunehmende rassistische und antiziganistische Hetze und für eine menschenwürdige Unterbringung aller Geflüchteten unternehmen. (…) Die Eskalation wurde auch im Landkreis Sömmerda deutlich. Hier wurden unter anderem Plakate mit antiziganistischer Hetze im öffentlichen Raum angebracht. Die Ankündigung von Matthias Jendricke (SPD), Landrat des Landkreises Nordhausen, dass es »Reisen in Heimat nur auf Antrag« gäbe oder Äußerungen von Andreas Bühl (CDU), Abgeordneter des Thüringer Landtags, der wider besseres Wissen gegen angebliche Roma-Großfamilien polemisierte, reproduzieren und legitimieren aktuelle rassistische und antiziganistische Diskurse.