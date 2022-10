Furor gegen China

Jonas Walzberg/dpa Containerschiff liegt im dichten Nebel am Terminal Tollerort (26.10.2022)

Die Luft wird noch dünner für Unternehmen aus China in Deutschland: Mit dieser Botschaft im Gepäck fliegt Kanzler Olaf Scholz nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Beijing. Die Botschaft kann man der Tatsache entnehmen, dass die Bundesregierung am Mittwoch der chinesischen Reederei Cosco den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 35 Prozent am kleinsten der vier Containerterminals im Hamburger Hafen, dem Terminal Tollerort, untersagt hat. Wäre es nach der FDP, nach den Grünen oder auch nach den Unionsparteien gegangen, dann hätte Cosco nicht einmal den Anteil von 24,9 Prozent übernehmen dürfen, den der Konzern jetzt erhält – ohne Sperrminorität, ohne wirkliches Mitbestimmungsrecht bei Personal- und strategischen Geschäftsentscheidungen. Ein Einstieg dritter Klasse: Das ist alles, was für große chinesische Firmen in Deutschland gerade so noch geht.

Woher eigentlich der Furor gegen Cosco, der seit Tagen die Öffentlichkeit aufpeitscht? Kritische Infrastruktur – solche, die in Krisen besonders sensibel ist – ist in Deutschland klar definiert. Tollerort zählt nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums nicht dazu. Dass private Reedereien Anteile an Hafenbetreibern kaufen, ist – man mag das bedauern – unter heutigen Verhältnissen normal. Ziel ist es meist, sich eine bevorzugte Abfertigung der eigenen Schiffe zu sichern, um die Warteschlangen vor den überlasteten Häfen zu umgehen. Hapag-Lloyd aus Hamburg zum Beispiel ist gerade auf großer Einkaufstour in Europa, Nord- und Südamerika. Warum also soll chinesischen Konzernen untersagt werden, was deutsche Firmen selbstverständlich tun? Weil damit Chinas internationaler Einfluss wächst – genauso wie mit deutscher Konzernexpansion die deutsche Machtposition in der Welt.

Den wachsenden Einfluss der Volksrepublik aber, des großen Rivalen, gilt es aus Sicht Berlins einzudämmen – um so mehr in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten ihren Machtkampf gegen China mit ganzer Kraft verschärfen und wirklich alles daransetzen, jeglichen weiteren Aufstieg Beijings zu verhindern. Cosco komplett draußenzuhalten, das wäre den meisten in Berlin deshalb am liebsten gewesen. Freilich hätte Cosco dann wohl – in der klaren Erkenntnis, in der Bundesrepublik auf keinerlei Kooperationsbereitschaft zu treffen – seine Handelsströme aus Hamburg weg in andere Nordseehäfen verlegt. Und Scholz wäre zudem mit einem offenen Affront in Beijing eingetroffen, gemeinsam mit einer Delegation der deutschen Wirtschaft, die nach ihrem Russland- nun nicht noch ihr Chinageschäft verlieren will. Martin Brudermüller, Chef des BASF-Konzerns, der zur Zeit zehn Milliarden Euro in Südchina investiert, mahnte denn auch, es sei »dringend notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken«. Bitter, dass man derlei Aufforderungen heute fast nur noch von um ihren Profit besorgten Konzernbossen hört.