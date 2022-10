»All das findet im rechtlichen Graubereich statt«

imago/Pacific Press Agency Nach der Rettung durch die spanische Küstenwache: Bootsflüchtlinge im italienischen Salerno (29.6.2017)

Eine Delegation aus dem Senegal hält sich seit vergangener Woche in München auf. Sie soll Reisedokumente für die Abschiebung vermeintlich aus dem Senegal stammender Geflüchteter ausstellen. Unter diesen verbreitet sich Angst. Was droht ihnen konkret?

Es werden vor allem Menschen vorgeladen, die ausreisepflichtig sind, aber keine nationalen Pässe haben. Einige wurden bereits zuvor zur Passbeschaffung aufgefordert. Sie können nun dort eine Art Abschiebepapier erhalten, woraufhin sie sofort aus Deutschland abgeschoben werden können. Einzig zu diesem Zweck werden solche Anhörungen veranstaltet, die schon seit vergangener Woche in München durchgeführt werden. Damit kann man nicht etwa im Anschluss zum Ausländeramt gehen und ein Bleiberecht erhalten, weil ja die Identität geklärt ist.

Was genau ist über solche Delegationen bekannt?

Gar nichts. Wir hatten bereits im Zusammenhang einer solchen Delegation aus Guinea Genaueres wissen wollen und abgefragt. Aber alle Hintergründe dazu blieben komplett intransparent. Häufig sind die Delegationsmitglieder keine Mitarbeiter der Botschaft des Landes, so wie auch in diesem Fall. Es ist ein Zusammenspiel zwischen deutschen Behörden und der Delegation aus Senegal. Deutsche Behörden lassen Delegationen einfliegen, wenn sie Menschen abschieben wollen, aber nicht wissen, welche Nationalität diese besitzen. Die Mitglieder der Delegationen erhalten Kost und Logis, nicht selten obendrein Prämien pro Abschiebepapier. Da ist der Anreiz groß, viele auszustellen. Fragt sich: Wodurch sind irgendwelche Beamtinnen und Beamte aus dem Land überhaupt legitimiert, solche Papiere zu vergeben?!

Entsprechend groß ist angesichts der Botschaftsvorführungen die Angst betroffener Geflüchteter. Möglicherweise könnte gar eine Person in ein falsches Land abgeschoben werden, in ein Land, aus dem sie gar nicht stammt und welches ihr vollends unbekannt ist. Nach welchen Methoden die Identitätsfeststellungen vorgenommen werden, welche Gelder dabei fließen und warum die Vorsprachen nicht in der senegalesischen Botschaft stattfinden, ist nicht bekannt. All das findet im rechtlichen Graubereich statt. Wir fordern, endlich Transparenz herzustellen.

Wer treibt das Prinzip dieser Botschaftsvorführungen politisch voran?

Generell lädt das Bundesinnenministerium solche Delegationen in Abstimmung mit den lokalen Ausländerbehörden ein. Es ist insofern maßgeblich an dieser Praxis beteiligt. Im Fall dieser Delegation aus dem Senegal finden die Anhörungen im Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht statt. Insofern könnte dies auch das Bayerische Innenministerium initiiert haben – wir wissen es nicht.

Was hat sich im Innenministerium nach der Zeit des CSU-Hardliners Horst Seehofer jetzt unter der Führung von Nancy Faeser von der SPD geändert?

Wir können keine tatsächlich relevanten Änderungen feststellen. Botschaftsvorführungen laufen weiter wie zuvor, abgeschoben wird auch.

Welche Fluchtgründe bestehen im Senegal?

Das Land wird von Deutschland als angeblich sicherer Herkunftsstaat bezeichnet. Das ist allerdings eine sehr deutsche Sichtweise: Dort gibt es kaum Schutz von Minderheiten und Frauenrechte nur eingeschränkt. Queerfeindlichkeit geht mit staatlicher Kriminalisierung einher. Psychisch Kranke werden ausgegrenzt und des Teufels bezichtigt. Das Land ist teilweise noch vom Kolonialismus geprägt, es gibt Korruption. Durch Fischereiabkommen zwischen dem Senegal und der EU ist das Meer überfischt, Fischer dort können deshalb vom Fang kaum mehr leben. Junge Menschen sind oft perspektivlos.

Ist in Sicht, dass die Ampelregierung die problematischen Botschaftsvorführungen stoppt?

Wir fordern, endlich auf eine mit dem neuen Chancenaufenthaltsrecht einhergehende Bleiberechtsoffensive zu setzen. Ein Referentenentwurf dafür liegt vor, einige Länder praktizieren einen Vorgriff darauf. Wer seit fünf Jahren oder länger in Deutschland ist, könnte so eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, um dann in das Bleiberecht reinzuwachsen.