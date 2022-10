Gesperrte Seuchenzone

Martin Wagner/IMAGO Tödlicher Virus: Schwarzwild verendet auch in hiesigen Wäldern – und überträgt den Erreger auf Hausschweine

Die Schilder sind dreieckig, gelb mit schwarzem Rand, und warnen in Großbuchstaben: »Achtung, Afrikanische Schweinepest (ASP)«, darüber ein stilisiertes Wildschwein. Die Viruserkrankung bei Schwarzwild grassiert. Für das Tier fast immer tödlich, für den Menschen ungefährlich. Besonders betroffen: Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland. Ein erster Fall der Tierseuche war im September 2020 bei einem Wildschweinkadaver im Landkreis Spree-Neiße bekanntgeworden. Weitere Fälle folgten. Im Juli 2021 wurde ASP erstmals bei Hausschweinen in Brandenburg amtlich festgestellt. Zuletzt, im Juli dieses Jahres, gab es einen Ausbruch in einem Hausschweinbetrieb im niedersächsischen Emsland. Übrigens: Gegen das Virus gibt es bislang keinen Impfstoff.

Was passiert bei einem ASP-Fall? Veterinärbehörden errichten Sperrzonen um sogenannte gefährdete Gebiete und weisen »Kerngebiet« aus. Und: »Über diese bestehenden Sperrzonen hinaus werden um die betroffenen Betriebe ebenfalls Sperrzonen (Schutz- und Überwachungszonen) eingerichtet«, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Bemerkenswert: »Diese Sperrzonen umfassen aktuell circa zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands«, sagte ein Sprecher aus dem Hause von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch zu jW.

Folgenschwer sind die Restriktionen für die Schweinehalter. Bricht der Erreger im eigenen Stall aus, wird der Bestand von Amts wegen getötet, »Tierverlust« nennt sich das. Aber auch im Fall von infizierten Wildschweinen in der Umgebung greift die Seuchenbekämpfung. So verlangt es das EU-Recht. Der Transport lebender Schweine, gleichfalls von Produkten aus der Schweineverarbeitung, ist in den Zonen verboten. »Harte Einschnitte für die Betriebe«, so Meike Mieke, Pressereferentin beim Landesbauernverband Brandenburg, am Mittwoch gegenüber jW. Nach dem ersten ASP-Fall mussten Mieke zufolge mindestens acht von 17 in der Sperrzone angesiedelten Schweinehaltern aufgeben. Die Zusatzkosten nach Verbotsende waren der geschäftliche Genickbruch – Mieke: »Also verpflichtende, veterinärmedizinische Maßnahmen vor dem Transport der Tiere, durch erheblich längere Wegstrecken zu den wenigen speziellen Schlachthöfen bundesweit, die Tiere aus ASP-Restriktionszonen abnehmen dürfen.« Und nicht zuletzt durch deutliche Preisabzüge beim Schlachter.

Ähnlich die Situation im Emsland. 90 Tage Sperrzone bedeuteten für die ortsansässigen Betriebe einen Verlust von 15 Millionen Euro, schätzte der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, Torsten Staack, am Dienstag in einer Mitteilung. Die Erlöse aus dem späteren »Abverkauf« hätten den finanziellen Mehraufwand für Futter und Energie nicht ansatzweise ausgleichen können. Auch hier: Schweinehalter stünden nun vor dem Bankrott. Staack warf Ressortchef Özdemir ferner vor, keine Bereitschaft erkennen zu lassen, »sich für die gebeutelten Betriebe einzusetzen.« Und: Es sei fraglich, »ob ein Weiterwirtschaften überhaupt noch möglich ist.«

Was meint das BMEL? Die Situation für Schweinehalter könne während der ASP-Krise »im Einzelfall auch existenzbedrohend sein«, räumte der Sprecher ein. Ein teilweiser Lastenausgleich erfolge indes über die Tierseuchenkassen der Bundesländer. Eine Art Versicherung für in Not geratene Betriebe, die Nutztierhalter durch Beiträge selbst füllen. Kofinanziert werden diese Kassen aus EU-Töpfen. Ein Problem: die EU-Kommission hatte kürzlich angekündigt, den Rotstift anzusetzen, auch rückwirkend. Begründet wurde die anvisierte Kürzung mit dem Haushaltsloch der EU. »Ein fatales Signal«, befand Klemens Schulz vom Bundesverband Rind und Schwein am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Zumal die Betriebe in der Regel unverschuldet und trotz höchster Biosicherheitsmaßnahmen von Tierseuchen betroffen werden.

Etwas Licht am Seuchenhimmel scheint es zu geben, zumindest in Brandenburg. Mieke vom Landesbauernverband: »Die Ausbreitung nach Westen ist laut Landesregierung gestoppt, und die Infektionszahlen sind stark rückläufig.« Dennoch, mahnt Mieke, gebannt sei die Gefahr für Schwein und Halter noch lange nicht.