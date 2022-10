Rotlicht: Lawfare

Pilar Olivares/REUTERS Proteste gegen die Amtsenthebung von Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, die sich später als kalter Putsch herausstellte (Rio de Janeiro, 29.8.2016)

Karl Marx sah in der Justiz ein Instrument der Herrschenden zur Aufrechterhaltung ihrer Macht im Klassenkampf. Anders als in dem berühmten Zitat von Jean-Jacques Rousseau (»Zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit«), heißt es in Bertolt Brechts »Lied der Kommunarden« deshalb in diesem Sinne: »In Erwägung unsrer Schwäche machtet Ihr Gesetze, die uns knechten solln.« Ähnlich gegensätzlich wird der seit knapp 50 Jahren gebräuchliche Begriff »Lawfare« verwendet. Er setzt sich aus den Worten »Law« (Gesetz) und »Warfare« (Kriegführung) zusammen.

»Lawfare«, so die Definition von Wikipedia, beziehe »sich auf den Einsatz von Rechtssystemen gegen einen Gegner, um ihn zu schädigen oder zu delegitimieren, seine Zeit und sein Geld zu verschwenden oder einen Sieg in der Öffentlichkeitsarbeit zu erringen«. Im Ukraine-Krieg findet dies im Sinne einer Interpretation des US-Generalmajors Charles J. Dunlap Jr. statt. Der Leiter des »Centre on Law, Ethics and National Security« bezeichnet »Lawfare« als »Ausnutzung realer, vermeintlicher oder sogar inszenierter Verstöße gegen das Kriegsrecht, die als unkonventionelles Mittel zur Konfrontation mit einer überlegenen Militärmacht eingesetzt werden«. Allerdings berufen sich nicht nur die USA und deren Verbündete auf Gesetze, um politische Ziele zu erreichen. Als Beispiele werden in westlichen Publikationen Anschuldigungen gegen Israel genannt, gegenüber der palästinensischen Bevölkerung Kriegsverbrechen zu begehen, oder die von der Volksrepublik China angemeldeten Ansprüche auf Gebiete im Südchinesischen Meer. Auch unter Berufung auf nationale oder internationale Rechtsnormen verhängte Sanktionen wie die seit mehr als 60 Jahren bestehende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der USA gegen Kuba oder die von den USA und der EU gegen den Iran, Russland, China, Venezuela, Nicaragua und anderen Ländern angewendeten Strafmaßnahmen können als »Lawfare« bezeichnet werden.

In Lateinamerika wird »Lawfare« laut einer Studie des »Lateinamerikanischen Strategiezentrums für Geopolitik« (Celag) mehr und mehr als unkonventionelle Kriegstaktik gegen progressive Politiker, Bewegungen und Regierungen eingesetzt. »Dieser Krieg wird von oben geführt, durch einen Justizapparat, der sich über die Legislative und die Exekutive erhebt«, so die Celag-Studie. Die Dynamik werde »durch angebliche Experten (viele von ihnen aus US-amerikanischen Thinktanks) angeheizt«, und Kampagnen würden durch Mainstreammedien und soziale Netzwerke verstärkt. Beispiele dafür sind die Absetzung des linken Präsidenten José Manuel Zelaya auf Anordnung des Obersten Gerichtshofs und der folgende Staatsstreich 2009 in Honduras sowie 2012 die Absetzung von Fernando Lugo als Präsident von Paraguay. Im Jahr 2016 wurde die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff gestürzt, zwei Jahre darauf der Vorsitzende der Arbeiterpartei, Luiz Inácio Lula da Silva, inhaftiert. Beide sollten des Rechts beraubt werden, bei Präsidentschaftswahlen erneut zu kandidieren. Weitere Fälle sind die Urteile gegen Expräsident Rafael Correa und dessen Vize Jorge Glas in Ecuador und die juristische Verfolgung der argentinischen Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner.

»Die Rolle von US-Regierungsstellen und den Interessen des Privatsektors, die sowohl an den Gerichtsverfahren als auch an den Ergebnissen und den darauffolgenden Ereignissen beteiligt sind, ist auffallend und zeigt die Instrumentalisierung des Justiz- und Medienapparats zugunsten ausländischer wirtschaftlicher, politischer und geopolitischer Ziele, die Interessen und Geschäfte mit lokalen privilegierten Minderheiten teilen«, stellte das Celag-Zentrum fest, das mittlerweile eine Lawfare-Beobachtungsstelle eingerichtet hat.