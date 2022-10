Zweite Wahl des Tages: Rishi Sunak

MartynxWheatley/i Images/imago Sauber ausgewürfelt: Rishi Sunak bezieht den Amtssitz in der Downing Street (25.10.2022)

»Won’t you be my number two / Me and number one are through«, diesen fiesesten Lovesong ever muss derzeit das ganze Königreich singen. Wohl oder übel, denn die Tories würfeln ihre Premiers im Keller aus. So ist Rishi Sunak, Wahlverlierer der Herzen, ins Amt gekommen. Nach der Niederlage gegen Elizabeth Truss bereits als Nummer zwei der Nation abgeheftet, durfte er 49 Tage später den dritten Part im Dreikaiserjahr der Briten übernehmen. Truss’ einziger Trost dabei: Sie kann später sagen, unter zwei Monarchen gedient zu haben.

Derweil feiert Indien den Amtstritt des indischstämmigen Sunak. Narendra Modi twittert dem künftigen Kollegen »warme Wünsche«. New Delhi Television ergänzt: »Indiens Sohn erhebt sich über das Kolonialreich.« Man muss ja nicht immer gleich die Kirche im Dorf lassen.

Allerdings kann man Sunak beim besten Willen nicht als Sinnbild des antikolonialen Kampfes hernehmen. Im gehobenen Teil der britischen Mittelklasse aufgewachsen, besucht er eine der ältesten Privatschulen Englands, Studienjahre in Oxford und Stanford folgen. Bevor er in die Politik geht, arbeitet er als Analyst und Hedgefondsmanager bei Goldman Sachs.

Als Vertreter der etwas weniger durchgeknallten Kapitalfraktion bekam er mit Truss’ Konjunkturkurbel um jeden Preis Probleme. Investmentbankern bereitet eine stagnierende Industrie weitaus weniger Sorgen als eine entlaufene Inflation. Doch auch wenn die Steuersenkungen für ihn zur falschen Zeit kamen, darf man nicht erwarten, dass in London demnächst Sozialpolitik ausbricht. Sunak ist tief geprägt vom Thatcherismus, marktliberaler Ideologie, der Idee eines abgestorbenen Staats, niedrigen Steuern, Subsidiarität und einem robusten Nationalismus, der sozial bedingten Frust kittet.

Dass auch das aller Voraussicht nach krachengehen wird, mag kaum heiter stimmen. Der ewige Boris dreht eben seine Strafrunde. Wir werden ihn wiedersehen.