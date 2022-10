Wer bestellt, zahlt

Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa Olaf Scholz (SPD) beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin (24.10.2022)

Ein Kriegsziel zweiter Ordnung hat Russland jedenfalls erreicht. Wenn es schon den angestrebten Regimewechsel in Kiew nicht erzwingen konnte, hat es dem Westen seine geopolitische Beute ordentlich vergiftet: Ökonomisch ist die Ukraine auf absehbare Zeit ein Fass ohne Boden. Insofern wird der Westen auf Jahrzehnte an seinem ukrainischen Protektorat keine rechte Freude bekommen. Die 3,2 Milliarden Dollar monatlich, die Wolodimir Selenskij in Berlin explizit einforderte, um auch nur die elementaren Staatsfunktionen der Ukrai­ne am Laufen zu halten, bewegen sich dabei noch am unteren Rand der Summen, die in den vergangenen Monaten aus Kiew genannt worden sind.

Das ist die gerechte Folge des westlichen Versuchs, der Ukraine eine um 180 Grad gewendete geopolitische Orientierung zu verpassen. Vor dem Euromaidan begann es ganz technokratisch mit dem Assoziierungsabkommen, das die EU der Ukraine als ultimatives »Angebot« zur Unterzeichnung vorlegte – intern war damals allen Beteiligten in Brüssel schon klar, dass es um nichts anderes ging, als sich selbst in Kiew genau das strategische Vorfeld zu verschaffen, das man Russland im selben Atemzug verweigerte. Im nachhinein schwante dann dem einstigen Erweiterungskommissar Günter Verheugen, Brüssel habe sich gegenüber der Ukraine »gewaltig verkalkuliert«. So hatte er sich europäischen Imperialismus nicht vorgestellt: als Zuschussgeschäft statt als Quelle zusätzlichen Reichtums. Vom jetzt dazukommenden Aufwand für den stofflichen Wiederaufbau ganz zu schweigen.

Um den zeichnen sich heftigste Konkurrenzkämpfe zwischen dem EU- und dem US-Kapital ab. Wie die FAZ recherchiert hat, weigert sich Washington, die Koordinierungsrolle der EU sogar auf dem Gebiet anzuerkennen, auf das sich Brüssel angeblich in Absprache mit Washington konzentrieren soll: den zivilen Wiederaufbau. Es will sich nicht binden und für alle Fälle auch noch einen »Amerikaner mit internationaler Position« an der Spitze des Wiederaufbau-Koordinierungsgremiums installieren. Für die EU bleibt dabei nur noch die Rolle des Zahlmeisters übrig. So hält man einen Konkurrenten klein, und der macht gute Miene zum bösen Spiel.

Den Preis für den konstruktivsten Vorschlag hat sich derweilen der Linke-Kovorsitzende Martin Schirdewan verdient: Er will der Ukraine ihre Schulden erlassen, um nicht »Steuergelder an Banken umzuleiten«. Daran ist soviel richtig, dass die Ukraine natürlich nie in der Lage sein wird, ihre immensen Schulden zurückzuzahlen, und dass ein solcher Schuldenschnitt früher oder später ohnehin unausweichlich wird. Aber die Verschuldung der Ukraine ist der letzte Hebel, den der kollektive Westen hat, um das Kiewer Regime mit seinen eingebetteten Fanatikern politisch unter Kontrolle zu halten. Eine schuldenfreie und damit nach eigenem Gusto handlungsfähige Ukraine – das wäre nun wirklich die sprichwörtliche »losgerissene Kanone«.