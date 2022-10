Hannes P. Albert/dpa NGG und Betriebsrat bezweifeln die vorgebrachten Gründe für die Schließung der Brauerei (Frankfurt am Main, 22.10.2022)

Überall gelbe Westen! »Binding bleibt!« skandierten rund 500 Menschen am vergangenen Sonnabend morgen vor den Werktoren der Bierbrauerei Binding in Frankfurt am Main. Sie wehren sich dagegen, dass die Produktionsanlagen nach dem Willen des Managements der Radeberger-Gruppe, zu der Binding gehört, »spätestens« im Oktober 2023 stillgelegt werden sollen. 157 Beschäftigte des traditionsreichen Betriebes sollen ihren Arbeitsplatz verlieren. Nach ihrer Kundgebung zogen die Teilnehmenden durch die Stadt und schlossen sich der Demonstration und Kundgebung »Solidarisch durch die Krise« in Frankfurt an. Nach einer spontanen Protestkundgebung der Belegschaft zwei Tage zuvor zeigte sich hier: Jegliche Hoffnungen des Radeberger-Managements auf eine einigermaßen geräuschlose Betriebsschließung werden sich nicht erfüllen. Schon jetzt ist die Solidaritätsbewegung breit und wächst weiter.

Das Unternehmen redet vage von Absatzrückgängen und Überkapazitäten. Ein Drittel der Produktionskapazitäten ist aber vor einigen Jahren schon ausgelagert worden, wandte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Ilona Traband ein. Wo könne man denn da von Überkapazitäten sprechen? Bisher habe das Management dem Betriebsrat keine nachprüfbaren Zahlen vorgelegt. Es sei zu bezweifeln, dass es die überhaupt gäbe, sagte Hendrik Hallier, Geschäftsführer für die Region Rhein-Main der Gewerkschaft NGG, in der das Gros der Beschäftigten organisiert ist. »Wir sind überzeugt, der Betrieb kann erhalten werden«, bekräftigte Hakan Ulucay, Landesbezirkssekretär der NGG Hessen.

Und was, wenn nicht? Die Jobs der knapp 400 Verwaltungsbeschäftigten der gleich neben dem Produktionsbetrieb ansässigen Radeberger-Zentrale sollen bleiben, hat das Management versichert. Betriebsrat Niclas Dropmann fragt sich allerdings, ob die Verwaltung auf lange Sicht wirklich an einem Ort bleiben wird, an dem es keine Produktionsstätte mehr gibt.

Aber da ist noch etwas: Das Werksgelände im begehrten und teuren Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist ein »Filetstück«. Das war auch das benachbarte Gelände der schon lange geschlossenen Brauerei Henninger. Jetzt werde da eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung für eine Million angeboten, sagte Jürgen Hinzer, früherer NGG-Sekretär und auf Wunsch des Betriebsrats auch als Rentner an den jetzigen Solidaritätsaktionen unterstützend beteiligt. NGG-Sekretär Ulucay bezweifelte, dass die hohen Energiekosten der wirkliche Grund für die Management-Pläne seien. Das Stichwort Grundstückspekulation komme einem doch unwillkürlich in den Sinn nach den Erfahrungen mit Henninger.

Da ist Solidarität gefragt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) unterstrich bei der Auftaktkundgebung vor dem Werktor, der Frankfurter Traditionsbetrieb Binding sei ein Stück »Seele der Stadt«. Notfalls müsse die Stadt übernehmen. Warum auch nicht, ergänzte Jan Schalauske, Fraktionsvorsitzender der Linken im Hessischen Landtag. Wo die Power für ein Staatsweingut reiche, müsse sie doch bei Stadt und Land Hessen auch für eine Bierbrauerei reichen. Ursula Busch, SPD-Fraktionsgeschäftsführerin, hatte aber am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung schon Kapitulation signalisiert: Die Stadt habe »keinen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen«. Ulucay bemängelte, in der Frankfurter Stadtpolitik fehle offenbar der Gestaltungswille.

Es geht um eine Solidarität, die auch ernsthaft Lösungen anstrebt, unterstrich Feldmann und informierte darüber, ein parteiübergreifendes Solidaritätskomitee sei im Entstehen. Schalauske, Turgut Yüksel (SPD-Landtagsabgeordneter) und Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, versicherten die Binding-Beschäftigten auch für die Zukunft ihrer Unterstützung. Wissler hatte Solidaritätsunterschriften der Linke-Bundestagsabgeordneten mitgebracht. In der angespannten sozialen Situation müsse jeder Arbeitsplatz verteidigt werden. Auf der großen Kundgebung in der Frankfurter Stadtmitte versicherte die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, die Binding-Belegschaft der Unterstützung der gesamten IG Metall. Der Anfang ist gemacht. Aber es muss noch weitergehen, damit »Binding bleibt«.