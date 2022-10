Nachschlag: Alt im All

Mary Evans/Paramount Pictures/Ronald Grant Archive Im 1994er Kinofilm »Treffen der Generationen« konnte Scotty (James Doohan) nicht die »USS Enterprise-D« bestaunen

Der bereits in die Jahre gekommene Schiffsingenieur Montgomery »Scotty« Scott konnte sich beim Absturz der »Jenolan« noch in den Arbeitsspeicher des Schiffscomputers digitalisieren. 75 Jahre später entdeckt ihn zufällig die Crew der »Enterprise« unter dem Kommando von Kapitän Jean-Luc Picard. Vom modernen Schiff mit diesem ihm so vertrauten Namen begeistert, muss Scotty jedoch feststellen, dass er sich überhaupt nicht mehr nützlich machen kann. Die Technologie ist zu weit fortgeschritten. Er greift zur Flasche, wird depressiv und zieht sich auf die im Holodeck rekreierte Brücke seiner ihm vertrauten, alten »Enterprise« zurück. Doch der A-Plot dieser Geschichte gibt dem alten Schotten die Gelegenheit, sein Können erneut unter Beweis zu stellen. Anders als im real existierenden Kapitalismus weiß man in der »Star Trek«-Utopie die Fähigkeiten auch älterer Fachkräfte zu schätzen und gönnt Scotty schließlich den wohlverdienten Ruhestand. (mb)